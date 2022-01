La bronca en directo de un presentador a los antivacunas: "¡Su libertad de ser imbéciles no les da derecho a que me contagien!"

Leonardo Schwebel, presentador de un informativo mexicano, se ha hecho viral en las últimas horas por su duro discurso contra esas personas que se muestran en contra de la vacunación.

El conductor del informativo de Guadalajara ha lanzado un contundente mensaje contra todos los antivacunas que, además, se niegan a ponerse bien la mascarilla.

"Ponerse el maldito cubrebocas significa cubrirse la nariz y la boca. ¿Necesitamos una licenciatura para esto? ¿Una tesis? ¡Póngase bien el maldito cubrebocas!", señala, visiblemente exaltado.

"Su libertad de ser imbéciles por no quererse vacunar no les da derecho a que me contagien a mí", continúa en su cruzada.

"Todos los que son antivacunas, para mí son unas moscas y a las moscas no se les convence de que sean abejitas. Les gusta estar en la popó. Las moscas quédense en la popó, no me importa", les dice, contundente.