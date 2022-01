La aplaudida reacción de Virginia al recibir una triste noticia sobre su abuela en 'Secret Story'

Este miércoles 19 de enero, Telecinco emitió una gala de Secret Story: la casa de los secretos presentada por Carlos Sobera. Aunque todavía no ha pasado una semana desde que se estrenó el programa, este ya ha tenido sus primeros conflictos, pactos de nominaciones y conatos de carpetas, que es como se llama a los romances en los realities.

Sin embargo, no todo ha sido entretenimiento y espectáculo. Una de las concursantes más combativas, Virginia, recibió una triste noticia: su abuela había fallecido. Ante la importancia del hecho, la organización rompió la burbuja de hermetismo con el exterior y, desde el cubo, le hizo saber a la participante lo sucedido.

Esta se mostró muy tranquila desde que lo supo y, pese a la tristeza, celebró todos los momentos buenos que había pasado con su abuela, de la que destacó su alegría y su sentido del humor. La joven presumió de no haberse quedado con nada pendiente y de haber hablado y hecho con su abuela todo lo que había querido durante los últimos dos años.

Cuando se lo contó a sus compañeros, recibió un fuerte abrazo multitudinario y les dijo que, aunque lo tenía que asimilar, estaba feliz, porque su abuela se había ido sin sufrir. La concursante, además, tuvo la posibilidad de ver en el cubo algunos vídeos en los que su abuela estaba bien, algo que la propia gaditana pidió para despedirse de ella.

"Estoy triste por no poder vivir esos momentos, pero no los iba a poder volver a vivir. porque la enfermedad estaba muy avanzada. He vivido con ella todo lo que tenía que vivir, la he disfrutado lo que la he tenido que disfrutar, no me quedo con nada, estoy súper contenta de lo que he vivido junto a ella", reflexionó la joven de 27 años sobre su abuela, que tenía alzhéimer. La reacción fue muy valorada en redes por su entereza, y algunos usuarios se lanzaron a mandarle ánimos a la concursante.

Grande Virginia, eres la mejor, quedate con todo el amor que recibiste de tu abuela y el que tú le diste — Iker 1989 (@1989_iker) January 19, 2022

Pues aunque parezca lo políticamente incorrecto, yo aplaudo que Virginia no haya abandonado tras el fallecimiento de su abuela. No puede hacer nada saliendo, seguramente haya podido tener contacto con su familia y renunciar a todo no arreglaría nada... 💔#SecretGala1 — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) January 19, 2022

En este tema he entendido a Virginia 100%. Llega un momento de esa puta enfermedad en la que terminas sintiendo alivió por ella. #SecretGala1 — Alba ✨ (@AlbaMinuchi) January 19, 2022

Buah que bonito y que palabras tan sabias virginia, de mis favoritas aunque me haga llorar jajaja #SecretGala1 — Cucaracho (@Cucarach00) January 19, 2022

Estoy emocionadisima con lo de Virginia. Mi abuela también tuvo Alzheimer y lloré de alivio cuando se fue. Es una enfermedad durísima 💔 #SecretGala1 — Neska (@nes_ka07) January 19, 2022

El Alzheimer es algo tan duro, lo sé en primera persona, Virginia me tiene el corazón así 💔#SecretGala1 — 𝐢𝐝𝐢 🧚🏻‍♀️ (@wildestidi) January 19, 2022