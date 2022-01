Héctor, Álvaro, Alatzne y Carmen, primeros nominados de 'Secret Story: la casa de los secretos'

Telecinco emitió este miércoles 19 de enero una gala de Secret Story: la casa de los secretos. El formato, que para muchos ya supera en casting y contenidos a su versión celebrity, albergó las primeras nominaciones.

Tres de las participantes no pudieron ser votadas: las hermanas Laila y Nissy, que concursan conjuntamente y son las inmunes de la semana; y Carmen, que fue sentenciada por el público al poco de entrar en la casa de Guadalix de la Sierra, convirtiéndose en la primera nominada de la edición, algo que la sumió en una profunda tristeza.

Las nominaciones, desde el cubo, contaron con la participación de la guacamaya Gus. Si cada participante, tras nominar, conseguía hacerle hablar, conseguía seis puntos más para repartir entre sus adversarios. Sin embargo, ninguno logró disuadir al animal lo suficiente, por lo que su función en la gala fue simbólica y no alteró los resultados, que terminaron con Héctor, Álvaro, Alatzne y Carmen como los primeros candidatos para abandonar el concurso.

Álvaro: "Nomino con un punto a Colchero, creo que dentro de la casa no hemos podido congeniar por el primer día de mi llegada. Se ha enfriado la relación y aunque le voy a dar un voto de confianza porque necesito acercarme, creo que un punto es lo justo. Dos puntos a Adrián porque no me creo aún su faceta de 'lo políticamente correcto'. Y tres puntos a Héctor porque creo que por principios, aunque voy a dejar toda la estrategia, no congeniamos y espero que se vaya de la casa".

Rafa: "Uno a Virginia porque hablo muy poco con ella. Dos a Adrián porque dice que es empático y no lo es. Y tres a Héctor porque hizo una filigrana ahí con Álvaro y con el huevo que no me ha gustado".

Brenda: "Con tres a... ¿Cómo se llama esta, la Pantoja? Con uno a Álvaro. Con dos a Héctor, porque acaba de suceder algo que no me ha gustado nada. Venía de camino aquí y de repente Elena se ha levantado, sabiendo que esto crea nervios, para decirme que sabía que iban a ponerme vídeos y quería contarme no se qué historia. Tres para Elena".

Carmen: "Un punto para Brenda. Dos puntos para Adri y tres para Héctor. Brenda no hablo con ella, no me aporta nada y veo que se aparta mucho de mí; Adri veo que no se moja y apenas hablo con él. Me cae bien pero es verdad que es muy neutral; y Héctor pues he tenido trifulcas con él y se lo quiero dar a él. No me aporta nada. Lo único que me aporta es malestar a veces".

Layla y Nissy, inmunes: "Un punto para Álvaro. Dos puntos para Alatzne y tres para Rafa. Han hecho una piña y no querien salir de ahí. Siempre he querido conocerlos y como que quieren hacer el grupo minoritario. Pero Carmen es maleducada. Nos hace la vida muy difícil en esta casa. España es muy sabia".

Elena: "Un punto a Rafa porque es verdad que los primeros días estuvimos hablando mucho pero en estos últimos días he conectado con otra gente. Los dos puntos se los voy a dar a Héctor porque pese a que me cae bien y que no tengo nada en contra suya, es verdad que hizo unos comentario que me da la sensación de que no tiene mucho interés en estar así que prefiero dárselos a él que a otra persona que tenía en mente. Y los tres a Álvaro porque tampoco he tenido mucho contacto con él pero la entrada triunfal no sumó mucho. Y ayer hizo un comentario que creo que va a provocar".

Cora: "Un punto a Héctor porque es una persona que me cae bien pero en estos días he sentido que si no opinas como él, se aleja. Dos puntos para Álvaro porque a pesar de que he tenido un acercamiento con él, es con la persona que menos he tratado y me gustaría seguir conociendo. Y con tres puntos a Alatzne porque no me transmite confianza".

Carlos: "Un punto va a ser para Héctor. No tengo mucha razón. Lo único es que ayer, después del juego que hicimos de 'secreto a secreto' me quedé rayade porque no entendía por qué había gente que veía algo raro en él. Con dos puntos Rafa, porque no he tenido mucha conexión con él. Igual en el futuro sí. Y con tres para Álvaro porque es el último que ha entrado y yo le recibí con los brazos abiertos y... (grita del susto por la guacamaya)".

Alatzne: "Un punto a Marta porque no he tenido todavía demasiada conversación con ella. Dos a Adrián porque no encuentro ningún tipo de afinidad. Y tres a Héctor porque he visto algunos detalles que no me han gustado y que me hacen dudar sobre su actitud".

Adrián: "Un punto para Rafa porque al final no hemos tenido mucha afinidad. No hemos hablado mucho, aunque el primer día sí. Dos puntos para Alatzne porque me ha descolocado la fiesta de impresiones que tuvimos ayer. Pensaba que iba a ser una persona con la que iba a tener más afinidad en el futuro pero su punto de vista es que no. Y tres puntos para Álvaro. Lo que pasó el domingo creo que ha sido lo más fuerte que nos ha pasado en la casa. Es el único motivo de peso real para una nominación, aunque eso no quiere decir que vaya ser la tónica".

Marta: "Un punto para Alatzne porque no la he conocido todavía bien. Dos puntos para Héctor porque no me acaba de cuadrar. Y tres puntos para Álvaro porque es el único que me ha hecho pasar un mal rato aquí".

Virginia: "El primer punto se lo voy a dar a Rafa básicamente porque me parece genial, me cae genial, pero al final es de los que menos contacto he tenido. Dos puntos a Héctor porque me encanta su filosofía pero no he tenido mucho 'feeling'. Por lo mismo que le expliqué ayer a la cara. He sentido que te escucha con aires de superioridad. Y los tres puntos para Álvaro por la trifulca que se montó. No me transmitió buena energía. No me moló aunque después he podido hablarlo con él y he descubierto que tiene un caparazón. Pero es la situación más conflictiva que he vivido en la casa y no me mola".

Héctor: "Un punto para Marta por descarte. Me cae bien y me sabe supermal. Dos puntos para Virginia por también descarte. La chiquilla me cae muy bien. Hemos tenido poca afinidad al principio pero ahora estamos mejor y los demás me caen muy bien. Y tres puntos para Álvaro, porque no me lo imaginaba y habréis visto que hemos tenido por aquí bastante entretenimiento".

Kenny: "Un punto para Elena porque, me cae bien, pero por descarte. Dos puntos para Marta por el mismo motivo. No hemos tenido tiempo de conectar. Y tres puntos para Álvaro. No me cae mal pero me da igual. O sea, no".

Colchero: "Nomino con un punto a Rafa porque es con la persona que menos he hablado en la casa. Nomino con dos puntos a Alatzne porque me parece una persona que tiene muy poca educación. Ayer lo demostró y tampoco es que tuviera mucha afinidad con ella. Y tres puntos a Álvaro porque entró demasiado fuerte y el juego que hizo me parece sucio. Podría haberlo parado".

Alberto: "Un punto a Marta porque no me ha dado mucho tiempo a conocerla. Es con la que menos cercanía he tenido. Con dos a Brenda más o menos por la misma situación. No he tenido mucha relación ni afinidad. Me gustaría conocerla más. Y tres para Álvaro por la entrada que tuvo. No me gustó la reacción que tuvo, se lo dije. Se lo expliqué que así no había manera de incorporarse al grupo".