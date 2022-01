Sara: "Vengo a 'First Dates' a buscar una tercera persona para incluirla de forma sexual con mi pareja"

Sara acudió a First dates con las ideas muy claras de lo que quería encontrar este miércoles en el restaurante de Cuatro: "Soy de relaciones largas y, de hecho, ahora estoy en una", afirmó.

"Tengo una relación abierta con otra chica y he venido al programa en busca de una tercera persona para incluirla de forma sexual con mi pareja", le explicó la comensal a Lidia Torrent.

La camarera quiso saber cómo llevaba ese tipo de relación: "Confiamos mucho la una en la otra por eso, no hemos tenido ningún tipo de problema de celos. Solo me molestaría si se le acercasen de una manera romántica porque nosotras no besamos", le aclaró la asturiana.

Eso sí, admitió que "cuando mi padre vea esto le va a dar un parraque porque no sabe qué tipo de relación tenemos. Cuando le dije que me gustaban las chicas, de primeras le chocó bastante".

Sabela, en ‘First dates’. MEDIASET

Su pareja de la noche fue Sabela, una joven aficionada al baloncesto –llevó su camiseta del Bilbao Basket- que comentó en su presentación: "Soy bisexual, pero ahora creo que no estaría del todo cómoda con un chico".

"Creo que soy una chica muy maja y jovial. Considero que soy una persona con la que tendría una cita conmigo misma porque sé sacar temas y hablar, aunque a lo mejor lo hago demasiado", reconoció la tatuadora.

Durante la cena hablaron de parejas, y fue el momento en el que aprovechó Sara para contarle a Sabela su situación sentimental: "Tengo novia y busco una tercera chica para ser amigas y folliamigas", le comentó la asturiana.

Sara y Sabela, en ‘First dates’. MEDIASET

La tatuadora, sorprendida, comentó que "a mí no me asusta que tenga una amiga, me parecen respetables todas las formas de amor, pero igual yo no encajo porque tendría inseguridades".

En un momento de la velada, Sara se levantó al baño para llamar a su novia y contarle que Sabela le estaba gustando mucho. Al volver a la mesa, la tatuadora comentó que "seguro que le ha dicho que soy muy maja".

En la decisión final, Sara no quiso tener una segunda cita "como la que hemos tenido, pero sí como colegas. No coincidimos en nuestra opinión del sexo". Sabela, por su parte, tampoco quiso volver a quedar porque "no me veo entrando en una relación construida".