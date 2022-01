Aplauso generalizado en redes a la entrevista de Julia Otero en 'El hormiguero': "Excelente, maravillosa..."

El hormiguero recibió este miércoles la visita de Julia Otero, que comentó con Pablo Motos todo lo que ha vivido desde que le diagnosticaron cáncer hasta superarlo y volver a la radio.

La periodista conversó con el presentador sobre su primer día de quimioterapia: "Escogí preguntarlo todo, no vivir en la ignorancia. Me vino bien saber lo que hacía cada sustancia que me ponían”.

Las reflexiones de la invitada fueron muy aplaudidas en redes sociales, y uno de los primeros que lo hizo fue Jordi Évole, que comentó: "Hay días que estabas deseando que llegasen. Cuando la tele todavía emociona".

Hay días que estabas deseando que llegasen. Cuando la tele todavía emociona… #JuliaOteroEH pic.twitter.com/AoOQe4vCUe — Jordi Évole (@jordievole) January 19, 2022

Pero también mucho usuarios anónimos decidieron alabar las palabras de Otero sobre la enfermedad, calificándolas de "excelentes", "maravillosas" o "brutales", entre otros comentarios.