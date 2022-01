Las residencias de mayores catalanas rebajan las restricciones a las visitas de familiares y a la salida de internos

Salut y Drets Socials de la Generalitat han actualizado las medidas de seguridad de las residencias y los centros de día para mayores y personas con discapacidad en el actual escenario de impacto de la sexta ola de la Covid. El nuevo protocolo atiende las necesidades emocionales y de acompañamiento familiar de las personas residentes y flexibiliza algunas medidas sin olvidar la vulnerabilidad del colectivo.

Así, por ejemplo, los residentes en zona verde (sin casos positivos) de residencias rojas (con infectados) podrán salir y recibir visitas si sus contactos estrechos están correctamente inmunizados. En otros casos se hará un test o PCR seriada para comprobar que no están infectados.

Los profesionales de los centros residenciales que sean casos confirmados con enfermedad leve o asintomática se podrán reincorporar al lugar de trabajo después de siete días de aislamiento domiciliario, siempre que previamente permanezcan asintomáticos un mínimo de 72 horas, y tengan un resultado TAR negativo.

Se recomienda que en su incorporación al trabajo se ubiquen en un espacio Covid (zona roja) siempre que sea posible, o en zonas donde no haya contacto con residentes de zona verde como mínimo hasta el día 10.

Las personas residentes que son caso confirmado con enfermedad leve o asintomática estarán en zona roja hasta el día 10 siempre que no presenten síntomas en los tres días previos. Estas personas pueden recibir visitas de la familia con cita previa, con un máximo de dos personas por visita y en espacios individualizados. Además, se refuerzan las medidas de protección y los visitantes tendrán que llevar mascarilla FFP2.

En cuanto a los contactos estrechos, los profesionales que lo sean no han de hacer cuarentena, pero se les harán PCR seriadas y podrán continuar trabajando siempre que salgan negativas.

Los residentes, si están inmunizados --es decir, que tienen puesta la dosis de refuerzo o han pasado la enfermedad en los tres meses previos--, no han de hacer cuarentena individual en la habitación, aunque tendrán que estar en espacios diferenciados (sala de estar, comedor, etc.) junto con su grupo de convivencia y usando mascarilla quirúrgica siempre que sea posible. Se les harán PCR seriadas y podrán recibir visitas, siempre y cuando el resultado sea negativo.

En cambio, los residentes no vacunados, parcialmente vacunados o sin dosis de refuerzo que sean contacto estrecho de un positivo tendrán que hacer cuarentena individual en la habitación. También se les harán PCR seriadas y, si sale negativa, podrán recibir visites.

En cuanto a las visitas y salidas en general, se podrán hacer en las residencias rojas, pero solo a las personas residentes que están en zona verde y a los contactos estrechos de los residentes inmunizados, con las medidas especificadas anteriormente. Se mantiene la limitación de dos familiares por residente, así como el Certificado Covid y, en caso de no tenerlo, habrá que hacerse un test de antígenos.

Los cribrados periódicos se harán con test de antígenos en lugar de PCR, tanto en las residencias como en los centros de día integrados en centros residenciales.

Centros de día dentro de residencias

Los profesionales de los centros de día integrados en centros residenciales que sean casos confirmados con enfermedad leve o asintomática se podrán reincorporar al lugar de trabajo después de siete días de aislamiento domiciliario y siempre que previamente permanezcan asintomáticos un mínimo de 72 horas, y tengan un resultado TAR negativo.

Las personas usuarias que sean caso confirmado con enfermedad leve o asintomática tendrán que hacer aislamiento domiciliario hasta el día 10 siempre que no presenten síntomas durante los tres días previos.

Sobre los contactos estrechos de profesionales, se aplica el mismo protocolo que en los centros residenciales. Y en cuanto a los usuarios, si están correctamente vacunados, se les harán PCR seriadas y podrán acudir al centro siempre que les salga negativa y no tengan sintomatología.

En los centros de día no integrados en residencias no se hacen cribados. Los profesionales que sean caso confirmado de Covid-19 se incorporan al trabajo después de siete días de aislamiento domiciliario. Las personas usuarias que sean positivas de Covid-19 han de hacer 10 días de aislamiento domiciliario.

Con los profesionales que sean contactos estrechos, se actúa igual que en los otros tipos de centros, mientras que las personas usuarias correctamente vacunadas no han de hacer cuarentena, pero sí vigilancia de síntomas durante 14 días. En caso de presentar síntomas, no ha de acudir al centro y ha de ponerse en contacto con el CAP para hacerse una prueba diagnóstica. Las personas no vacunadas o sin dosis de refuerzo han de hacer cuarentena durante 10 días en su domicilio.

3.337 positivos entre usuarios y 2.659 entre los profesionales

Un total de 512 residencias sociales en Cataluña tienen algún caso activo de Covid-19 entre las personas residentes. En concreto, 396 residencias de gente mayor, 60 centros de personas con discapacidad, 9 centros residenciales de salud mental, y 47 centros de otros tipos.

Hay 3.337 personas residentes que son casos confirmados de Covid-19 (el 5,4% del total), prácticamente el doble que hace una semana. A lo largo de la última semana (del 9 al 15 de enero), se han producido 42 defunciones por Covid-19, mientras que ha habido 115 ingresos hospitalarios de personas residentes. Entre los profesionales, 2.659 han dado positivo (5,6% del total) en los últimos 14 días. Hay seis personas trabajadoras ingresadas en el hospital, una de ellas en la UCI.

El 97,5% de las personas que viven en centros residenciales están vacunadas con la primera dosis, y el 97% tienen la pauta completa

Según el tipo del centro, en las residencias de gente mayor, entre las personas usuarias hay 2.856 casos activos (el 5,6%) en 396 residencias, y 2.131 profesionales afectados (el 5,7% del total).

En los centros para personas con discapacidad, hay 214 casos activos de Covid-19 entre los residentes (3,3%), y 404 profesionales afectados (5,4% del total).

En centros residenciales de personas con problemática social derivada de salud mental, hay 27 casos activos entre los residentes, y 36 profesionales afectados.

El 97,5% de las personas que viven en centros residenciales están vacunadas con la primera dosis, y el 97% tienen la pauta completa. El 95,4% de las personas que viven en residencias de gente mayor ya han recibido la dosis de refuerzo. Entre los trabajadores, el 92,7% ha recibido la primera dosis y el 92,2%, la pauta completa.

Entre el 9 y el 15 de enero, se han hecho 32.055 pruebas PCR y 7.566 tests de antígenos a las personas que viven en las residencias de Cataluña. Un 9,47% de las pruebas hechas han resultado positivas. A los profesionales se les han hecho 21.073 PCR y 5.149 tests de antígenos, con un porcentaje de positividad del 6,1%. La positividad en la población general es del 23,67%.

Este miércoles, del total de 1.024 residencias de gente mayor de Cataluña, hay 330 centros (el 32,23%) que están en color rojo. Por contra, 355 centros (el 34,67%) se encuentran en color verde, sin ningún caso de Covid-19. El resto de centros, 339 (el 33,11%), se clasifican en color naranja, con casos positivos pero con el brote controlado.