El TSJCV anul·la el decret del Consell de 2018 que establia una distància mínima entre salons de joc de 700 metres

Segons ha informat la Unió de Treballadors de Salons de Joc (UTSAJU) en un comunicat, el tribunal adverteix el Consell "que no pot legislar en matèria de joc al marge de la normativa estatal i europea que protegeix la unitat de mercat".

La sentència del TSJCV declara contrari a dret i anul·la eixa norma de 2018 del Consell del Botànic, que modificava diversos articles del Reglament de salons recreatius i salons de joc de 2015 per a establir la prohibició de "la instal·lació de nous salons de joc, així com el canvi de classificació de saló recreatiu a saló de joc, quan existisca un altre o altres salons de joc autoritzats dins d'un radi de 700 metres, mesurats des de cadascuna de les portes d'accés del que es pretén instal·lar o canviar la classificació".

Per a UTSAJU, aquesta sentència, "tot i arribar tard, suposa un èxit jurídic i moral per al sector del joc privat a la Comunitat Valenciana". Al seu juí, la resolució "li deixa clar a l'administració que, quant a la regulació del joc privat, no val tot" i la regulació normativa d'aquest sector "deu adequar-se al nostre ordenament jurídic amb tot el que açò comporta".

UTSAJU considera que "els treballadors dels salons, als quals el Botànic condemna a l'atur, són les víctimes d'una regulació injusta i arbitrària que s'ha desenvolupat sense diàleg ni escoltar" als empleats.

"CRITERI IDEOLÒGICS"

Per la seua banda, l'advocat Santiago Moreno, advocat encarregat del recurs al TSJCV, considera que la sentència de l'alt tribunal "suposa un èxit molt important de l'Estat de Dret enfront de regulacions normatives que es fan més des de criteris ideològics carents de justificació que des de criteris de necessitat i proporcionalitat i d'acord amb el nostre ordenament jurídic".

Per a Moreno, aquest és "un triomf clar quant a la defensa dels legítims interessos d'un sector empresarial, el joc privat, que els últims temps vé patint tot tipus d'atacs injustificats per part d'alguns sectors polítics i d'algunes administracions públiques, la qual cosa resulta més greu".

"Contra aquest tipus d'atropellaments jurídics, hem de seguir recorrent a la tutela judicial efectiva de jutges i tribunals, tal com consagra l'article 24 de la nostra Constitució i tal com s'ha fet en cas que ens ocupa, amb l'obtenció de la sentència de referència", assenyala.

Des d'UTSAJU es valora que el TSJCV advertisca el Consell que "una cosa és que la Generalitat Valenciana ostente competència exclusiva en matèria de casinos, joc i apostes, i una altra molt diferent és que el puga fer al marge del dret de la Unió Europea i de les normes estatals de rigor, senyaladament dels principis i garanties que s'establixen en els articles 3 a 9 i 16 a 18 de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de Garantia de la Unitat de Mercat".

NOVA LLEI DEL JOC

En aquest interval de temps, el ple de Les Corts va aprovar al maig de 2020 amb els vots del Botànic la Llei de regulació del joc i de prevenció de la ludopatia a la Comunitat Valenciana, pendent des de la passada legislatura, i que com a novetats introdueix que les màquines escurabutxaques que estan dins de locals d'hoteleria comptaran amb un mecanisme d'activació i desactivació i no podran emetre llum i so mentre no estiguen sent usades.

Així mateix, planteja l'eliminació progressiva de les màquines auxiliars d'apostes quan acaben progressivament les llicències i estableix una distància mínima per a salons de joc i cases d'apostes de 850 metres respecte a centres escolars.

La norma restringeix la publicitat de les cases d'apostes i s'incentivarà amb beneficis fiscals i ajudes a mitjans de comunicació, clubs esportius i associacions que facen campanyes contra la ludopatia.

Amb posterioritat, el ple del Consell va aprovar al juliol de 2021 un decret de mesures urgents per a facilitar l'aplicació de la Llei, mitjançant el qual es concreten aspectes tècnics necessaris per a l'engegada de la norma i que regula, tal com s'estableix en la disposició transitòria desena de la llei, les condicions i procediment pel qual s'autoritzaran de forma excepcional noves llicències.