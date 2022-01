Ford proposa retallar una setmana de vacances i ajustos salarials per a electrificar la fàbrica d'Almussafes

Aquesta nova reunió és l'onzena en les negociacions per a traure avant un acord que convença la multinacional que siga la factoria valenciana la que produïsca els models elèctrics -i no la fàbrica de Saarlouis (Alemanya)-, de manera que es puga garantir el futur de la indústria d'Almussafes. Direcció i sindicats tenen fins al dijous 27 de gener per a subscriure un acord d'electrificació que presentar a la companyia.

En aquestes negociacions, la direcció valenciana insistia als sindicats a guanyar en competitivitat amb reduccions salarials i augments de jornada, que la part social rebutjava. L'empresa finalment es va comprometre aquest dilluns a abonar l'increment de l'IPC de 2021, que se situa en el 7 per cent, al salari dels treballadors, d'acord als pactes en el conveni col·lectiu, però va advertir que la "situació crítica" obligava a augmentar el temps, segons van informar fonts sindicals.

Ara, en una nova reunió a les 15 hores d'aquest dimecres -i a huit dies d'esgotar el termini-, els responsables d'Almussafes han plantejat reduir les vacances en una setmana i han insistit en ajustos salarials per als anys pròxims.

A més, han assenyalat que no és assumible que encara no hi haja una borsa d'hores o corredor de vacances, ja que amb total seguretat la càrrega de treball dels pròxims anys serà baixa i ha d'avançar-se en eixa via per a guanyar competitivitat. Sindicats i direcció s'han emplaçat a tornar a reunir-se en les pròximes 24 o 48 hores

Amb aquests plantejaments sobre la taula, el secretari del Comité d'empresa i portaveu d'UGT -sindicat majoritari- en Ford Almussafes, José Luis Parra, ha assenyalat que de moment aquest sindicat està "lluny" de donar suport a les propostes de l'empresa, a la qual insta a explorar alternatives sobre flexibilitat.

Per la seua banda, el portaveu de STM, Daniel Portillo, ha lamentat la falta d'avanços en la negociació: "Seguim en les mateixes. Per part de l'empresa, ens han tornat a explicar que necessitem un acord de màxims per a posar-nos en la foto, que vinguen els projectes, que siguem capaços de presentar a Ford, a Detroit, que som competitius". Però STM -amb el suport d'una votació en la qual han participat 1.300 treballadors- i la resta de sindicats no accepten aquests postulats.

MODIFICACIÓ DE L'ERTO

A més dels dubtes sobre el futur de la planta, "continua la inestabilitat" per la falta de semiconductors i components, per la qual cosa l'empresa ha anul·lat el dia d'ERTO previst el 24 de gener.

Així ho ha comunicat la direcció en una reunió d'urgència convocada abans de la reunió per a l'acord d'electrificació.