Ana Belén i Carlos Sobera obrin l'agenda teatral de Paterna en 2022

El Gran Teatre de Paterna acull divendres que ve 28 l'obra de Pentación Espectáculos 'Asesinos Todos', amb actors consagrats com Carlos Sobera, Neus Asensi, Elisa Matilla i Ángel Pardo.

El divendres 11 de febrer arriba el torn d''Eva contra Eva', obra inspirada en el clàssic cinematogràfic 'Eva al desnudo', de Joseph L. Mankiewicz, i en la qual l'actriu i cantant Ana Belén es puja a l'escenari acompanyada de Mel Salvatierra, Javier Albalá, Manuel Morón i Ana Goya.

El Gran Teatre de Paterna serà l'escenari també de les representacions 'Tempus Magicus - Circus', el 23 de gener; 'Frida: la xiqueta que volia pintar', el 6 de febrer; 'Hoy puede ser mi gran noche', el 25 de febrer; 'Familia normal', el 4 de març, o 'We Love Rock' el 25 de març.

Es tracta d'un calendari amb una variada oferta per a tots els públics, abastant diferents estils perquè tots els paterners, independentment de la seua edat o preferències, puguen gaudir del teatre i de la cultura, ressalta la regidora de Turisme, Cultura i Foc, Teresa Espinosa.

La música ocupa un lloc destacat en aquesta nova agenda cultural, amb els concerts de la Banda Simfònica del Centre Musical Paternense, el 4 de març en l'Auditori Antonio Cabeza; el concert de música rock de la Unión Musical Santa Cecilia, el 5 de març al Teatro Capri, o el concert de la Banda Juvenil del Centre Musical Paternense l'11 de març a l'auditori.

També hi ha previstes exposicions com la del 'ninot' de Junta Local Fallera o la de la pintora Eugenia Sánchez, així com activitats per a escolars com la campanya de teatre en anglés dirigida als centres docents de Paterna.

Totes les activitats es realitzen atenent a les mesures sanitàries vigents. Les entrades dels espectacles es poden adquirir-se en la taquilla del Gran Teatre Antonio Ferrandis i en Tickentradas.