Renfe inicia demà la venda dels bitllets d'AVLO entre Madrid i València a partir de 7 euros

El servici comercial d'Avlo entre Madrid i València s'inaugurarà el pròxim 21 de febrer, amb sis circulacions diàries, tres per sentit, entre les dos ciutats, la qual cosa suposa una oferta de 2.200 places al dia. A més, quatre dels sis trens Avlo (dos per sentit), tindran parades a les estacions de Cuenca Fernando Zóbel i Requena-Utiel.

El primer tren eixirà de l'estació de Madrid-Puerta d'Atocha a les 6:30 hores, amb arribada prevista a València-Joaquín Sorolla a les 8:23 hores. En sentit invers, el primer servici eixirà des de l'estació valenciana a les 9:28 i arribarà a Madrid a les 11:20 hores.

La comercialització d'aquest nou servici serà en una única classe i la venda de bitllets es gestionarà a través d'un sistema dinàmic que ofereix, des de 7 euros, el millor preu disponible a cada moment per al viatge sol·licitat.

Sobre el preu base, el client pot afegir servicis addicionals, com a selecció de plaça, canvis o anul·lacions i equipatge addicional. El preu base inclou de manera gratuïta una maleta de cabina i una bossa de mà.

Els menors de 14 anys tindran una tarifa bàsica de 5 euros, sempre que vaja acompanyat de l'emissió d'un bitllet d'adult amb un màxim de dos bitllets de xiquet per adult. Per a famílies nombroses també hi ha previstos descomptes, del 20% per a les de categoria general, i del 50% per a famílies nombroses de categoria especial.

Tots els bitllets d'Avlo són nominatius. Per a adquirir-los és necessari el registre en