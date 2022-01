El clàssic 'El diablo cojuelo' arriba en clau 'clown' al Teatre Principal de València

Es tracta d'una coproducció de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y Velvet Events amb dramatúrgia de Juan Mayorga i direcció d'Ester Nadal. Els encarregats de portar a escena el clàssic són els components de la companyia Rhum&Cia, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

El director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Lluís Homar, considera que 'El diablo cojuelo', eixa novel·la de profund alé popular, ha trobat en aquest equip liderat per Ester Nadal la garantia per a arribar de forma admirable a una infinitat de públics que potser no es troben habitualment en una platea.

"Per a la Compañía Nacional de Teatro Clásico suposa la continuïtat d'un de les nostres obstinacions, ja que volem ampliar la nostra presència en gran part dels teatres de la geografia espanyola. La nostra política de coproduccions ens està permetent anar construint moltes complicitats amb teatres, creadors i públics", ha indicat.

DOS TRAMES PARAL·LELES

L'obra interpretada per la companyia de pallassos Rhum&Cia desenvolupa dos trames paral·leles: la de la boja obra de Vélez -tractada "amb molt respecte i amb alguna llibertat", assegura la Generalitat- i la d'una companyia sempre a punt de fracassar, al pallasso, en la seua obstinació per portar-la a escena.

Juan Mayorga, responsable de la dramatúrgia, es pregunta: "Un clàssic apallassat? Un espectacle de pallassos amb cites clàssiques? Què va: un clàssic molt pallasso; molt pallasso i molt clàssic. La miradaingènua i salvatge del pallasso és capaç d'homenatjar al clàssic i, alhora, de riure's d'ell i de la nostra relació amb ell i de la nostra relació amb els clàssics, en general".

La directora Ester Nadal assegura, per la seua banda, que "Mayorga proposa la contradicció i la confrontació entre dos maneres de mirar i afrontar l'escenari; el món en definitiva. I en aquest anar itornar de la paraula clàssica a l'acció del pallasso, hem anat descobrint i els volem fer arribar l'amor per la literatura i els nassos acolorits".

Conformen el repartiment Joan Arqué, Roger Julià, Xavi Lozano, Jordi Martínez, Mauro Paganini i Piero Steiner.