Garzón lanza ahora una campaña con consejos para hacer un 'tupper': "Como en casa no se come en ningún sitio"

De las macrogranjas a comer de 'tupper'. Alberto Garzón todavía no ha dejado atrás la última polémica y Consumo ha lanzado este miércoles en redes una campaña con consejos para comer fuera de casa cuando se va al trabajo o a la universidad y no se puede volver a comer. En definitiva, el Ministerio da algunos trucos sobre cómo hacerse ese 'tupper'. "Como en casa no se come en ningún sitio", aseguran.

"Pero si tienes que hacerlo o en la universidad y quieres comer 'casero', sigue estos consejos a la hora de almacenar y trasladar tus 'tuppper'", añaden, en una campaña que muchos, sobre todo en las redes sociales, ya han entendido como un ataque a la hostelería y como una nueva polémica en la que ha entrado Garzón en un momento en el que aún se sigue hablando de sus declaraciones sobre las macrogranjas.

Pero si tienes que hacerlo en la oficina o en la universidad y quieres comer 'casero', sigue estos consejos a la hora de almacenar y trasladar tus táper 🍱 pic.twitter.com/IL7grneHqy — Ministerio de Consumo (@consumogob) January 19, 2022

"El tupper de cristal es más fácil de limpiar, en cambio el de plástico aunque es más difícil de limpiar es más ligero y menos frágil", señala. "Es valorable utilizar recipientes de material reciclado por ser sostenible", comentan también en un hilo de Twitter acompañado por infografías llamativas. "Debemos cambiar los utensilios para cada tipo de alimento evitando las contaminaciones cruzadas", prosigue.

Durante las últimas semanas la oposición ha pedido la dimisión o el cese del ministro de Consumo por sus declaraciones sobre la ganadería, e incluso ha perdido el respaldo de buena parte del Gobierno. El presidente Sánchez, de hecho, ha evitado defenderle de los comentarios de PP, Ciudadanos y Vox. Garzón solo ha encontrado el apoyo de Unidas Podemos. Mientras, él se ha mantenido en que no cambiaría ni una sola palabra de lo que dijo y acusó a los partidos de la derecha de dar notoriedad a un bulo e insistió en que tiene previsto acabar la legislatura formando parte del Ejecutivo.