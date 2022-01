Arranquen les activitats de Fitur per a demostrar que 2022 és l'"any de València"

Sota el lema 'València es ahora', Visit València presenta en Fitur les fites i cites imprescindibles de 2022. Al llarg d'aquests tres dies de fira professional, participarà en xarrades, taules redones, així com presentacions de tot el que esdevindrà la ciutat durant enguany, ha informat el consistori en un comunicat.

"I és que s'ha convertit en una destinació d'obligada parada després d'haver sigut nomenada com una de les millors ciutats per a viure i ser recomanada per diferents mitjans internacionals com un de les destinacions mundials per a viatjar en 2022", ha ressaltat el regidor de Turisme, Emiliano García.

En aquesta línia, ha assegurat que "no hi ha dubte que 2022 és l'any de València: perquè en 2022 València és Capital Mundial de Disseny; és Capital Europea del Turisme Intel·ligent; és seu dels 36 Premis Goya 2022; ha sigut seu de la Gala Michelin Espanya i Portugal; ha sigut reconeguda com una de les millors ciutats per a viure i és la destinació que ningú es pot perdre".

L'edil ha posat en valor que darrere d'aquests reconeixements "hi ha molt de treball, per part del sector turístic i de les administracions públiques, i molt respecte per a preservar la nostra avantguarda, la nostra tradició i els nostres costums".

ACTIVITATS EN FITUR

L'agenda d'activitats de Visit València comença amb una taula redona en la plaça central de la Comunitat Valenciana, sota el nom de 'Destinos de turismo inteligente', amb la intervenció d'Antonio Bernabé.

Durant aquesta trobada, es posarà de manifest "els avanços que s'han desenvolupat en matèria d'accessibilitat, digitalització, sostenibilitat i patrimoni, que han merescut a València el reconeixement d'European Capital of Smart Tourism 2022". Així mateix, València té per davant el repte de convertir-se en una destinació 100% accessible.

Per a avançar en aquesta matèria i desenvolupar una estratègia integral de turisme accessible, Emiliano García, president de Visit València, es reunirà amb el director de l'àrea de turisme, Miguel Carrasco, i el director General de Predif, Ignacio Osorio, per a asseure les bases que regiran un acord de col·laboració entre les dos entitats.

"L'objectiu és desenvolupar un programa d'accions per al període 2022-2024, orientades a millorar l'accessibilitat de l'oferta tant al turista tradicional com al turisme MICE", ha explicat.

El programa cultural i esportiu que omplirà les agendes de 2022 En matèria esportiva, la regidora d'Esports, Pilar Bernabé, presentarà aquesta vesprada en Fitur l'agenda esportiva de la ciutat per a 2022: la Marató i media marató de València, la Copa del món de Triatló de València, el Gran Fondo Internacional Marcha Ciudad València, el FIH Pro League València 2022, el Campionat Mundial de Gimnàstica Rítmica València 2023 i els Gai Games València 2026.

Quant al panorama cultural, es difondrà la campanya de 'Llisten València', un projecte de promoció de la ciutat a través de la música en directe i en espais a l'aire lliure.

Així, l'oferta musical de València, per a 2022, inclou entre uns altres, el festival Diversity. Sota aquest nom es mostra la primera edició d'un festival que, del 21 al 23 de juliol de 2022, oferirà més de 30 actuacions internacionals en l'espai de Ciutat dels Arts i els Ciències.