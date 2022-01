En camillas, una cadena humana... así fue el rescate en el incendio de Moncada que dejó seis ancianos muertos

En una habitación de la primera planta comenzó el pasado martes el incendio que ha dejado seis muertos en una residencia de ancianos de Moncada, en Valencia. El incendio se produjo sobre las 23.21 horas en el centro, situado en la calle Mayor del municipio valenciano, y obligó al desalojo de 70 residentes de forma preventiva.

La tragedia no fue a más por la rápida intervención de los equipos de emergencia, que formaron una cadena humana para evacuar a los ancianos que no podían moverse por sí mismos. "Los evacuamos con las camas directamente, haciendo una cadena humana de medios de emergencias y contando cuántas personas llevábamos", señala uno de los participantes en el rescate.

A la llegada de los bomberos el incendio estaba totalmente desarrollado y afectaba de forma importante un ala del edificio. Los profesionales iniciaron inmediatamente las tareas de rescate y de extinción del incendio, según el medio Las Provincias.

El concejal de Seguridad Ciudadana y coordinador de Protección Civil en el Ayuntamiento de Moncada, Martín Pérez Aranda, afirmó en declaraciones a '24 Horas' de RTVE que tras originarse el fuego, se trasladaron hasta el lugar indicado varias dotaciones de Policía, Guardia Civil y Bomberos para actuar lo más rápido posible. "Nos dijeron que estaban todos encamados, que no se podían mover y tuvimos que actuar rápidamente haciendo una cadena para ir sacando por los pasillos las camillas con las personas", ha afirmado el edil, que colaboró en las labores de rescate.

Ha indicado que desde el primer momento también se acordonó la residencia y "en todo momento" se estaba preguntando por los listados de las personas encamadas con el objetivo de ir comprobando que no se dejaban a nadie en el interior.

"Fue visto y no visto", dijo una testigo

La hija de una anciana de 90 años usuaria de la residencia explicó que se desplazó al lugar al ver las ambulancias, Guardia Civil y Policía, y pudo ver los trabajos de evacuación: "Fue visto y no visto, entraban a pecho descubierto, había humo y los pobres se olvidaban de su vida para salvar otras".

"Iban todos como locos", indicó, y añadió que fue difícil rescatar a los usuarios porque son personas que presentaban problemas. La mujer alabó la labor de los efectivos y de "toda la contornada": "No me imaginaba que la gente corriera tanto, entraban a pecho descubierto", dijo, y afirmó estar "un poco más tranquila, pero la noche esta no la olvidaré en la vida".