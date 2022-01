Bombas Gens exhibe imágenes icónicas con el segundo capítulo de la exposición 'Sculpting Reality'

Así, hasta el próximo 15 de mayo, se pueden admirar una serie de imágenes que representan "dos polos inspiradores de lo que ha sido la fotografía". Por un lado hay fotografías icónicas de personajes que han marcado la historia contemporánea, como Kennedy o la famosísima imagen de Marilyn Monroe con el viento en su falda de Garry Winogrand.

"Y por otro lado, podemos dar un paseo por el Rodeo Drive de los años 80 con imágenes tan íntimas y tan corrientes como puede ser la de la mujer que se pinta los labios frente al letrero mecánico de una tienda de moda, esa pareja que pasea enfadada o esa otra mujer en su infinita soledad en una zapatería buscando una alegría para seguir adelante. Momentos íntimos, personales, que retrató Anthony Hernandez sin que nadie supiera que estaban retratándoles. Todo eso está ahí", detalla, en un comunicado, la vicepresidenta de la Fundació Per Amor a l'Art, Susana Lloret.

Por su parte, la directora artística de la entidad, Sandra Guimarães, señala que "este segundo capítulo de la exposición Sculpting Reality es una oportunidad única para profundizar en estas dos series fotográficas clave, pertenecientes a la Colección Per Amor a l'Art".

"Ambas están caracterizadas por el concepto de serialidad, una de las especificidades del medio fotográfico que acompaña a estos artistas en su necesidad de cuestionar y reflexionar sobre el mundo que nos rodea y sobre la realidad existente, compleja, cruel y bella. A partir de retratos o paisajes, no solo reflejan la realidad, sino que también buscan clasificarla para comprender similitudes y diferencias en estructura y apariencia", añade.

La serie 'Double Elephant Portfolio-Selected Photographs' revela los inicios del género documental en la fotografía y la creación de un estilo que se inicia en los años treinta del siglo XX. Entre 1973 y 1974, Lee Friedlander y Burt Wolf seleccionaron quince fotografías de cuatro autores que habían publicado en Double Elephant Press: Walker Evans, Manuel Álvarez Bravo, Garry Winogrand y el propio Friedlander.

Los autores del porfolio reflejan el inicio de este estilo documental y la influencia que sobre él llegaron a ejercer autores como Evans, pero también la necesidad de algunos fotógrafos (es el caso de Winogrand) por experimentar con este lenguaje. Además, la exposición se acompaña de obras de Friedlander (las popularmente conocidas como The Little Screens) y Winogrand (la serie 15 Big Shots) para ampliar la visión de estos autores con obras también pertenecientes a la Colección Per Amor a l'Art.

COLOR

La serie 'Rodeo Drive' (1984) de Anthony Hernandez aparece en esta muestra como un ejemplo de la entrada del color en este género -o categoría estética que emerge con Evans en Estados Unidos- en la década de los sesenta. En este cuerpo de trabajo de 41 fotografías, Hernandez retrata los sujetos que pasean por el pasaje comercial de Beverly Hills: evidencia la complejidad de los espacios urbanos, la disparidad económica y la división racial.

En el catálogo que acompañaba la exposición 'Sculpting Reality. El estilo documental en la Colección Per Amor a l'Art', estos y otros autores de la colección se muestran como seguidores de esta denominación estética: Helen Levitt, Robert Frank o, más adelante, Susan Meiselas.

También autores no estadounidenses como Louis Faurer y otros ejemplos de la entrada del color como Tod Papageorge y Mike Mandel. Asimismo, se presenta una nueva generación que recoge este estilo documental, encabezado por Bernd y Hilla Becher, como David Goldblatt, Edward Ruscha, Lewis Baltz, Bleda y Rosa, Ian Wallace o Xavier Ribas.