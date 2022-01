Oltra: "El infortunio ha querido que el fuego se declarara en la sala donde están las personas con más dependencia"

"El infortunio ha querido que se declarara en el ala donde están las personas con más dependencia", ha señalado la consellera, emocionada en Moncada, donde ha participado en el minuto de silencio convocado en recuerdo de las víctimas. La alcaldesa de la localidad, Amparo Orts, que ha presidido el acto, ha afirmado que ha sido "la noche y el día más triste en la historia del municipio".

Oltra, que ha señalado la menor movilidad y capacidad de evacuar por sí mismas de los usuarios de esta parte del edificio ha dificultado "enormemente la evacuación", ha indicado que todo apunta a un fallo eléctrico como origen del siniestro, si bien ahora es "momento de estar acompañando y consolar a las familias y a todas las personas que están desoladas" y posteriormente llegará el día de explicar "con absoluta transparencia" las causas, cuando estén las investigaciones concluidas.

"Es un día terrible que nos pone a prueba", ha apuntado Oltra, que ha subrayado que, en esta jornada, hay que estar "al lado de los familiares, de sus personas queridas", de los seis fallecidos y de los 15 heridos a los que ha enviado "toda la fuerza y energía para que se pongan bien". La alcaldesa ha precisado que, dadas las circunstancias de los residentes del ala afectada, tuvieron que ser evacuados uno o uno.

La consellera, que ha trasladado al pueblo de Moncada, a su alcaldesa, a toda la corporación y la sociedad valenciana el dolor por el suceso, ha agradecido también el trabajo de todos los equipos de emergencia, "que han actuado rapidísimamente y de manera muy eficaz" y al personal de su departamento que, desde primera hora, "está sobre el terreno trabajando para procurar la máxima normalidad en un momento tan complicado" al resto de usuarios.

AGRADECIMIENTO A OTROS CENTROS

De ellos, ha confirmado que 12 han sido trasladados a otros centros y, en este punto, ha agradecido al sector, en particular a la patronal Aerte y a otros centros, que hayan puesto a disposición de la Conselleria sus plazas para acoger a usuarios. No obstante, su departamento ha optado por el traslado a otras instalaciones cercanas para que los familiares no los tengan muy lejos.

De igual modo, ha agradecido al pueblo de Moncada su calor "en un momento muy difícil" y en la "calamidad que nos ha pasado" y al Ministerio del ramo y su titular, Ione Belarra, que también se ha puesto a disposición de la Generalitat, Ayuntamiento y todos los valencianos.

Oltra ha confirmado que la Generalitat, al igual que el consistorio, también decretará tres días de luto "por este terrible suceso que nos ha sumido en la más profunda de las tristezas".

Orts ha señalado que todos los actos han sido suspendidos en la localidad, que "nunca había pasado por nada así" y ha mostrado su voluntad de prestar el "máximo acompañamiento y solidaridad para todas las familias" de los afectados. Ninguna de las víctimas mortales era vecino del municipio.

La alcaldesa ha indicado que todos los efectivos de seguridad atendidos se encuentran "bastante bien" y ha alabado el "trabajo extraordinario y la rapidez en las actuaciones" para bajar a los afectados a la calle "de uno en uno". También ha agradecido la labor de los policías locales de otros municipios y de los trabajadores, que están "muy, muy tristes".