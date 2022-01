La relación que mantienen Antonio David Flores y Marta Riesco ha hecho que toda la familia se quede sorprendida. Después de que la periodista diese la cara y confesase haberse enamorado del exguardia civil, en esta ocasión ha sido Amador Mohedano quien ha querido ofrecer su opinión al respecto.

Mediante una conversación telefónica mantenida con Pepe del Real, el exmarido de Rosa Benito ha explicado: "Estoy viendo a mi sobrina, que me gusta verla porque, aparte de ser tan guapa, se parece mucho a mi madre. Veo que sufre, está sufriendo mucho y no es justo porque ella no es la culpable de que el padre se haya enamorado de otra mujer".

Mohedano ha señalado que lo pasa mal por Rocío, pues es "desagradable" y "no tiene que ser nada fácil" haberse enterado de la nueva relación de su padre a través de los medios de comunicación. Además, el hermano de Rocío Jurado ha apuntado que "no esperaba nada de esto".

Antonio David Flores y Marta Riesco ya viven juntos en la casa de la periodista, según 'Lecturas'. La revista publica unas fotografías en exclusiva que demostrarían que el ex de Olga Moreno se ha mudado. Marta Riesco confirma que vive con Antonio David Flores. (WOCHIT)

"Yo pensé siempre que ella vendría de la isla y estarían una temporada de vacaciones, pero que yo no me esperaba todo este plan", ha agregado Amador Mohedano. Por su parte, Joaquín Prat, tras escuchar las declaraciones, ha manifestado: "Creo que Olga, ahora que conocemos tantos detalles, tiene tantísimo mérito con el concurso que hizo en Supervivientes".

"No solo va ahí con la que le está cayendo a su marido y que luego le cayó a ella durante la emisión de la docuserie, sino que, lo que hacía Olga no era solo defender a su marido, sino también luchar por su matrimonio", ha sentenciado el presentador del Club Social de El programa de Ana Rosa.