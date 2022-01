La UV i Fundación Ford premiaran amb 22.500 euros propostes per a crear ciutats intel·ligents i sostenibles

Segons ha informat la institució acadèmica en un comunicat, es tracta d'un concurs dirigit a l'estudiantat de la UV que el seu objectiu és proporcionar formació i ajudes econòmiques a equips interessats a emprendre en l'àmbit de la mobilitat sostenible i les ciutats intel·ligents. El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins al 13 de febrer de 2022.

El Vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius convoca aquests premis per a facilitar a l'estudiantat un programa formatiu en tècniques d'emprenedoria innovadora i assessorament que li permeta impulsar la seua idea de negoci.

Les propostes presentades han de versar, com a mínim, sobre una de les sis temàtiques: que ajuden a superar obstacles en la mobilitat diària; que proporcionen solucions de mobilitat viables més assequibles per a persones que necessiten un millor accés als servicis de salut i comunitaris, així com per a persones amb discapacitat o desfavorides; que ajuden a millorar i facilitar la mobilitat de persones i béns en zones urbanes; que ajuden a garantir la seguretat i el benestar de treballadors (sobretot aquelles el treball de les quals implique desplaçaments, amb o sense vehicles); que promoguen estils de vida saludables; que ajuden a exercir un paper en la lluita contra la congestió del trànsit, a resoldre els desafiaments de l'espai urbà, la millora de la qualitat de l'aire i que connecten comunitats.

Per a participar, és necessari que els equips descriguen breument una idea de negoci en fase inicial que es desenvoluparà al llarg del concurs i que donarà com a resultat final un projecte o prototip de producte o de servici. Una comissió d'avaluació seleccionarà els tres millors projectes, que rebran una ajuda de 5.000 euros i una ajuda addicional de 7.500 euros per al millor dels tres. Aquestes ajudes es destinaran a la implementació dels respectius projectes seleccionats.

Les persones interessades hauran d'acreditar la matrícula en una titulació oficial de grau, màster o doctorat de la Universitat de València, o en el títol propi de la Universitat de València d'Expert universitari en StartUp Management durant el curs 2021/2022.