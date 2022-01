La tragèdia a Montcada es repeteix: la residència va patir un incendi intencionat en 2008

Va ser en 2008 quan, també de matinada, van saltar totes les alarmes en registrar-se foc en la residència del carrer Major de Montcada, dependent de la Generalitat i gestionada per una empresa privada.

Una resident de 87 anys va prendre un matalaf amb un encenedor i, posteriorment, es va llevar la vida. L'accident es va saldar amb diversos ferits, un total de set, ja que el fum va envair les instal·lacions. Mig centenar de persones van ser evacuades.

Dotze anys després la història s'ha repetit amb un nou incendi en el mateix centre encara que, de moment, es desconeixen les causes del foc. Tot apunta, segons les primeres hipòtesis, al fet que podria deure's a un curtcircuit en una de les botelles d'oxigen del centre.

De moment hi ha sis persones mortes, d'entre 67 i 95 anys, i altres 15 ingressades en diferents centres sanitaris. També s'ha hagut d'atendre a diversos efectius de bombers i de Guàrdia Civil per inhalació de fum.

Prèviament, en els anys 2005 i 2006, altres dos residències de la província de València també van registrar incendis. La primera, al setembre de 2005, va ser la de Carlet, en la qual una dona va perdre la vida i un home va resultar intoxicat per fum i amb cremades de diversa gravetat. La causa del foc va ser l'incendi d'un dels matalafs.

Un any més tard, en 2006, una residència de Massamagrell va registrar un altre incendi en el qual van morir cinc interns, discapacitats psíquics. En el moment de produir-se l'incendi els malalts es trobaven en la infermeria sense vigilància alguna i amb la porta tancada amb clau.

En el moment dels fets, el centre, que va començar a funcionar en 1992, albergava a 120 residents, 70 dels quals eren discapacitats psíquics.

Per aquests fets negligents, el director, l'administrador i un metge de la residència d'ancians de Massamagrell van acceptar complir un any i mig de presó per cinc homicidis imprudents.

A més, el propietari del centre -pare de l'administrador- va acceptar per la seua banda una multa de 540 euros per cinc faltes d'imprudència, mentre que una infermera a la qual imputaven les acusacions particulars, que no el fiscal, va resultar absolta.