Heidi Klum tiene aseguradas sus piernas por 2 millones de euros, pero una es más cara que la otra

Este martes, Heidi Klum acudió como la estrella invitada al programa The Ellen Show, donde estuvo hablando de su nuevo trabajo como jurado del programa America's Got Talent y su carrera profesional como modelo.

Con 48 años, la alemana puede presumir de un físico espectacular y su cuerpo se convirtió en uno de los temas de conversación que tuvo con Ellen DeGeneres. Durante un juego llamado "Blanking", la exsupermodelo contó una historia que pocos conocían y desveló que tiene sus piernas aseguradas por más de 2 millones de euros.

Lo más curioso de esta anécdota es que una pierna vale menos que la otra, teniendo una diferencia de 200.000 euros debido a una "imperfección" que la modelo tiene en una de ellas y que el perito no pasó por alto.

"Cuando era joven me caí con un vaso y tengo una gran cicatriz en la rodilla izquierda", explicó Klum a la presentadora. Tras tal revelación, DeGeneres se inclinó para verlo con sus propios ojos. Sin embargo, la modelo la avisó: "Obviamente, me puse tanto bronceador que en este momento que no puedes verlo".

Por lo tanto, mientras que la pierna derecha de la modelo está valorada en 1,2 millones de euros, la izquierda está asegurada por un millón solo por una cicatriz. Sin embargo, este detalle no le impide disfrutar de su anatomía por completo, tal y como confirmó en 2017 para la revista People: "Creo que las piernas son sexys. Me gusta enfocarme en mis piernas cuando salgo o cuando llego a la alfombra roja".

Heidi Klum no es la única famosa que tiene asegurada alguna parte de su cuerpo. Entre las cifras más escandalosas nos encontramos con David Beckham, cuyas piernas, pies y dedos están valorados en 150 millones de euros; Julia Roberts, con una sonrisa de 30 millones de dólares; Jennifer López, cuyo trasero cuesta 5 millones o Fernando Alonso y sus pulgares de 10 millones de euros.