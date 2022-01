Consternació entre els polítics valencians pel "terrible" incendi en la residència de Montcada

"Un dia molt trist, la nostra solidaritat amb les famílies dels morts i el nostre desig de recuperació de les persones ingressades després del terrible succés ocorregut en la residència de majors. Al poble de Montcada, tot el nostre afecte", afirma la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en el seu compte de Twitter.

També el vicepresident segon i conseller d'Habitatge, Héctor Illueca, segueix "amb molta preocupació" les notícies que arriben de Montcada i agraeix el servici dels professionals d'emergències, a més de mostrar les seues condolences als familiars.

A nivell local, l'alcalde de València, Joan Ribó, es mostra consternat per la tragèdia i mana una forta abraçada als familiars i el seu suport personal al poble de Montcada, així com el seu agraïment als cossos de seguretat i extinció d'incendis pel seu important treball.

"Tot el meu afecte i el meu condol a les víctimes i a les famílies de l'incendi", escriu el diputat nacional de Compromís, Joan Baldoví, per a desitjar "molta força a tot el poble de Montcada en aquest moment tan dur".

Com president de les Corts, Enric Morera trasllada en nom del parlament valencià el condol a totes les famílies de les víctimes mortals.

"Consternats per l'incendi en la residència de tercera edat de Montcada. Solidaritat amb els familiars de les persones mortes i ferides en eixe paorós incendi", expressa en el seu missatge en la mateixa xarxa social el síndic socialista, Manolo Mata.

També el president del PPCV i de la Diputació d'Alacant, Carlos Mazón, diu estar seguint amb atenció les últimes dades que arriben des de Montcada després de l'incendi: "El meu condol als familiars dels morts i una abraçada forta a tot el poble de Montcada. DEP".

Com a síndica 'popular', Mª José Catalá es mostra molt preocupada per aquesta "terrible notícia". "Tot el nostre suport a les famílies dels residents morts i ferits i l'agraïment a els qui han treballat i ajudat per a evitar una tragèdia major a Montcada", afig.

La també portaveu parlamentària Papi Robles (Compromís) coincideix que "hui ens hem despertat amb la trista notícia de l'incendi", mostra l'afecte a les famílies i al poble i agraeix "el treball incansable dels bombers i els treballadors del centre".

"Per si no hagueren patit ja bastant els nostres majors durant aquesta pandèmia, hui ens despertem amb aquesta tràgica notícia que ens commociona. Quina pena més gran. Tot el meu suport i afecte a familiars i afins i a tot el municipi de Montcada. dep.", manifesta en el seu 'tuit' la portaveu de Cs en Les Corts, Ruth Merino.

En la mateixa línia, la síndica d'UP, Pilar Lima, afirma estar estremida amb "aquesta fatídica notícia de persones majors morint en un incendi en una residència", a més de mostrar el seu agraïment al Consorci de Bombers de València i al Centre de Coordinació d'Emergències 112.

I la portaveu de Vox en Les Corts, Ana Vega, lamenta aquesta trista notícia "amb la qual comencem el dia plorant: El meu més sincer condol a tots els familiars dels morts i desig una ràpida recuperació per als afectats".

Entre els perfils oficials dels partits, el PPCV diu que tot el seu pensament està amb les víctimes i les seues famílies, el PSPV mostra "tot el suport dels i les socialistes davant aquesta tragèdia, Compromís lamenta "un dia trist per als valencians", Ciutadans s'uneix al dolor de les famílies i Podem trasllada el seu suport als ferits.