Las polémicas en torno a la caza crecen cada día más y, de la misma manera, aumenta el número de personas que se oponen a las cacerías, algunas de ellas, ilegales. Tras hacerse viral la agresión por parte de un cazador a otro hombre, el rechazo a este tipo de prácticas se ha extendido.

Los dos cazadores, padre e hijo, se habían salido del coto de caza establecido y estaban disparando cerca de algunas viviendas, por lo que uno de los vecinos salió a llamarles la atención, móvil en mano, grabando todo lo que ocurría. Los cazadores, al ver que estaban siendo grabados, se alteraron y terminaron propinando un fuerte golpe en la cara al vecino.

El hombre, que no dejó de grabar en ningún momento, mostró la herida que le habían hecho en el ojo y que, finalmente, ha provocado que pierda el globo ocular y, por tanto, la visión en el ojo afectado. Pese a la visible gravedad de la lesión, los cazadores no cesaron en su empeño de que dejasen de grabarlos, alegando que no podían hacerlo.

Incluso, padre e hijo apuntaron al vecino con un arma que, según Alicia Velasco, portavoz de la comandancia de la Guardia Civil de Toledo, había sido cargada previamente. Ante esto, Espejo público ha contactado con Carlos Rodríguez, veterinario y colaborador del matinal, quien ha expresado su rechazo a este tipo de práctica. "Creo que el mundo de la caza tiene una protección excesiva", ha explicado Rodríguez para, después, argumentar que habría que investigar por qué esto es así.

El veterinario ha agregado que los dos cazadores tienen "menos capacidad mental que una gamba cocida" y que, pese a que podrían enfrentarse a una pena de hasta doce años de prisión, "no les caerá absolutamente nada". Por su parte, el programa de Antena 3 ha mostrado las imágenes cedidas por la Policía en las que se puede ver el arsenal de armas que padre e hijo tenían en su casa y que ya han sido requisadas.

Carlos Rodríguez ha apuntado que, en su caso, también ha tenido que enfrentarse directamente a los cazadores y que, incluso, hace un mes interpuso una denuncia a unos cazadores que dispararon contra su casa. Sin embargo, el veterinario ha agregado que aún no tiene noticias sobre el estado de su denuncia.