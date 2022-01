Unides Podem exigeix condemnar ordenances que persegueixen la criminalització de dones prostituïdes

Aquesta proposta arriba unes setmanes després que l'Ajuntament d'Alacant, governat per PP i Ciutadans, haja impulsat una proposta d'ordenança cívica que preveu sancions per a l'exercici de la mendicitat o la prostitució als carrers.

Representants de la coalició s'han reunit amb la Plataforma contra la Pobresa per a abordar aquesta normativa que, al seu juí, "sona massa a la llei de 'Vagos y maleantes' del franquisme". Com a síndica d'UP, Pilar Lima critica així que "l'equip de govern de dretes assumisca una exigència de Vox per a seguir sostenint l'executiu municipal".

UP anima a la societat alacantina a mobilitzar-se per a "detindre aquesta ordenança indigna, que fa la guerra al pobre en lloc de a la pobresa", al mateix temps que adverteix que podria implicar una vulneració flagrant de drets fonamentals de les persones en situació de pobresa, sobretot per a aquelles que no tinguen alternativa a viure al carrer.

En el comunicat, Lima denuncia que "la ultradreta haja segrestat l'agenda política del PP, marcant-li les prioritats i obligant-li a posicionar-se en el discurs de l'odi". Defèn, per contra, que "Alacant és una ciutat oberta, tolerant, acollidora, a la qual no representa gens aquesta hostilitat cap a qui menys té ni aquesta equiparació entre dones en situació de prostitució i puters".

A més, recorda que la pandèmia ha disparat els nivells de desigualtat i pobresa en les llars on només entrava un ingrés per família i aquest s'ha vist ressentit per la situació laboral, la qual cosa "ha provocat que apareguen nous rostres que mai havien requerit dels servicis socials municipals o les entitats benèfiques".

Amb tot, la portaveu 'morada' es mostra convençuda que aquest tipus de mesures no tenen com a objectiu atallar les situacions que provoquen l'exclusió, sinó que "busquen l'assenyalament per diferents situacions relacionades amb la falta d'oportunitats".

Açò, en la seua opinió, incideix en la discriminació i marginació de les situacions de risc de pobresa, especialment per a persones en situació de carrer, contravenint la normativa internacional i nacional de drets fonamentals.

Per tot açò, UP reclama en la proposició no de llei (PNL) que el parlament valencià condemne qualsevol acte administratiu que criminalitze a les dones prostituïdes o l'exercici de la mendicitat i insta la Generalitat, on governa al costat de PSPV i Compromís, a realitzar les gestions necessàries amb les institucions implicades que faciliten aquestes ordenances per a evitar l'estigmatització, l'exclusió, la desigualtat i la criminalització de la pobresa de les persones que són víctimes i que aprofundeixen en una major marginalitat.

També emplaça el Consell a realitzar campanyes de sensibilització per a evitar la violació dels drets humans més bàsics i per a protegir i garantir la inclusió de totes les persones, mentre demana al Govern que introduïsca en el catàleg de circumstàncies agreujants del delicte la discriminació per circumstàncies socioeconòmiques, incloent els delictes de l'administració pública.