L'edil de Seguretat a Montcada: "Vam haver d'actuar ràpid i fer una cadena per a traure als residents enllitats"

Pérez Aranda, en declaracions en el 24 Horas de RTVE arreplegades per Europa Press, ha afirmat que després d'originar-se el foc, es van traslladar fins al lloc indicat diverses dotacions de Policia, Guàrdia Civil i Bombers per a actuar el més ràpid possible.

"Ens van dir que estaven tots enllitats, que no es podien moure i vam haver d'actuar ràpidament fent una cadena per a anar traient pels passadissos els llits amb les persones", ha afirmat l'edil, que va col·laborar en les tasques de rescat.

Ha indicat que des del primer moment també es va acordonar la residència i "en tot moment" s'estava preguntant pels llistats de les persones enllitades amb l'objectiu d'anar comprovant que no es deixaven a ningú a l'interior.

"Ha sigut un treball ràpid, coordinat i desesperant", ha manifestat, per a agregar que quasi tots els residents tenien oxigen i era "impossible" que pogueren moure's. "Aquesta acció de companys i sanitaris ha evitat una tragèdia enorme", ha subratllat.

Preguntat pels controls a la residència, ha indicat que es tracta d'un centre de titularitat pública però gestionat per una empresa privada i ha assenyalat que amb la Covid-19 s'havien tallat les visites a residències però ha aclarit que, en general, sí solien anar a les instal·lacions "perquè hi ha un tracte molt especial amb ells".

Sobre les causes del foc, l'edil ha manifestat que la Policia Científica determinarà si ha sigut una negligència d'algun dels residents o si, per contra, es tracta d'algun problema elèctric.