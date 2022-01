Set policies, tres membres de Protecció Civil i un guàrdia civil, atesos per l'incendi

Un total de set policies, tres membres de Protecció Civil i un agent de la Guàrdia Civil han hagut de ser atesos com a conseqüència de l'incendi registrat aquesta matinada en una residència de la localitat valenciana de Montcada on, de moment, hi ha sis persones mortes.