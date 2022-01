Dinos lo que buscan en Google los usuarios y te diremos cómo usarlo para tu estrategia de marketing

A día de hoy, para fijar cualquier estrategia que se vaya a desarrollar en internet es fundamental revisar las búsquedas que los usuarios hacen en Google, puesto que nos pueden dar pistas de qué es lo que les interesa en cada momento. Como cabía esperar, el informe del Año en Búsquedas B2B de 2021 demuestra que los usuarios siguen debatiéndose entre la incertidumbre y la vuelta a la normalidad, al tiempo que redefinen lo que esta va a significar a partir de ahora. Así, aunque en algunos ámbitos los usuarios han flexibilizado sus rutinas, en otros todavía mantenemos los hábitos creados hace años.

Con ello, los profesionales del marketing pueden establecer estrategias para triunfar en el mercado. Y es que no hay nada como ofrecer a los usuarios lo que desean y que, con ello, las empresas logren alcanzar sus objetivos y beneficios. Pero, ¿cómo pueden las marcas aprovechar estas tendencias para su beneficio? Descúbrelo en este artículo de Think with Google en el que se analizan las conclusiones del informe de búsquedas anual de 2021.

En el site de Think with Google puedes encontrar este y otros artículos interesantes.