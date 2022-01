Ana Morgade estalla contra un 'hater' que la atacó por su forma de vestir: "Tira a la basura esa actitud machirula"

"Ya no me callo, chiquis". Con esa frase Ana Morgade quiso hacer pública una conversación con un hater que la critica por su forma de vestir.

"Eres un pibón, pero te empeñas en vestirte como mi tía en los años 80. ¿Es para que no te acusen de fomentar el patriarcado o algo? Estabas mejor cuando te vestías de la década de 2020", le dice, con muy mal gusto, este usuario de las redes.

Su respuesta no tiene desperdicio. "Hay algo anticuado en todo esto, querido: decirle a una mujer cómo tiene que vestir. Ponte a la moda y tira a la basura esa actitud machirula, que ya no se lleva. Beso fuerte".

Una respuesta muy aplaudida por parte de sus seguidores, que destacan las palabras de la presentadora y esa respuesta irónica pero contundente.

Yo ya no me callo, chiquis. 😘 pic.twitter.com/TrgzdPtAuO — ana morgade (@ana_morgade) January 18, 2022

Hace unas semanas, Ana Morgade se sinceró con la audiencia, contando cuál era su sueño laboral frustrado.

La también presentadora quiso trabajar en Disneyland París, pero la rechazaron. "Yo me presenté para hacer de muñeco en Disneyland París y no me cogieron", contaba con su habitual chispa Morgade.

Pero, ¿para qué personaje era? "Había una regla al entrar de estas de la pared. Entonces tú te ponías, te medían y te decían qué muñeco te tocaba. Yo estaba para Chip o Chop". "¡Como ardilla no doy!", explicaba Ana visiblemente decepcionada.