Stiven cuenta que se acostó con Tania tras 'La isla de las tentaciones' y hace peligrar su reconciliación con Alejandro

Telecinco emitió este martes 18 de enero el reencuentro de La isla de las tentaciones 4 seis meses después. El programa dejó ver cómo estaban las cosas tras las hogueras finales y hubo alguna que otra sorpresa: si Tania y Alejandro terminaron su relación en el programa, la reconciliación entre ambos tardó muy poco en llegar.

"Nunca dudé de mis sentimientos por Alejandro, pero necesitaba un tiempo para asimilarlo todo y se lo pedí, aunque al final ese tiempo duró muy poco", relató la canaria. Por su parte, el andaluz mantuvo que sufrió mucho más que ella en el programa y afeó que lo dejara "tirado como una rata".

Más tarde, se incorporó a la tertulia Stiven, el tentador favorito de Tania en el reality. Este llegó con la pistola cargada y aseguró que Tania se había acostado con él en Madrid, algo que la canaria no tardó en negar. El joven aseguró que ocurrió en la habitación de hotel de Rosario y que el encuentro tuvo lugar después de que varios participantes del programa se reunieran para cenar.

Por su parte, Alejandro aseguró que, durante ese viaje, Tania habló con él por videollamada en varias ocasiones; y Stiven apuntó que cuando lo hacía él se apartaba, pero que estuvo en todo momento con la modelo. Sin embargo, esta se mantuvo impasible, generando dudas en Alejandro, que creyó que lo lógico sería que la joven se alterara ante la situación.

Stiven aseguró que Tania estaba utilizando a Alejandro igual que le había utilizado a él en la isla: "Quiero hablar. Tengo ganas de decir que he sentido una gran decepción con Tania, he visto una faceta de ella que Alejandro probablemente también desconozca. Me he sentido muy identificado contigo en el aspecto de que has sido engañado por tu pareja", comenzó Stiven.

"Te hablo de hombre a hombre. He vivido con Tania un respeto dentro de la isla por parte de los dos. Ella te ha respetado en todo momento. Pero fuera de la isla no lo ha hecho, se ha acostado conmigo", dijo el murciano con contundencia.

¿WHAAAAAAT? 😱😱😱 Stiven asegura que Tania y él se han acostado juntos tras su paso por el programa



Además de negarlo reiteradamente, la canaria aseguró que había sido advertida de que Stiven podría compartir esa información en el reencuentro. Habrá que esperar al debate para ver las opiniones de terceras personas y si algo ha cambiado entre los protagonistas desde el reencuentro, pero Stiven no dudó en ningún momento y no dejó de llamar "falsa" a la modelo.