Diego, en 'First Dates': "Si me pudiera clonar, estaría casado conmigo mismo"

El alto concepto que tenía de sí mismo Diego dejó impresionados a los espectadores de First dates este martes. El gallego comentó en su presentación que "no diría que soy un partidazo, diría que soy el novio perfecto en sí mismo".

"Es más, si me pudiera clonar, estaría casado conmigo mismo", añadió el comensal antes de explicarle a Carlos Sobera que "he venido buscando a una chica que se parezca a mí, soy muy fan de mí mismo. Que sea como yo, pero sin barba".

Diego también destacó que "cuando me miro en el espejo, no es que sea la persona que más me apetecería follarme en el mundo porque me gustan más las chicas. Pero conmigo lo estaría haciendo todo el día".

Yodi fue su cita de la noche, coincidió con el gallego en que "una de mis pasiones es mirarme en el espejo, me encanta. Hasta que no me veo perfecta, no salgo. Mi espejo y yo somos los mejores amigos".

Diego y Yodi, en ‘First Dates’. MEDIASET

Los dos pasaron a la mesa para cenar y hablar de sí mismos, pero también para buscar si tenía más puntos en común aparte de su amor por los espejos y por pasarse horas delante de ellos.

Uno de los puntos calientes de la velada fue cuando comenzaron a hablar de sexo, donde Diego 'descubrió' uno de sus puntos fuertes: "Digamos que tengo una buena lengua". Yodi exclamó: "¡Es enorme!", y el gallego se justificó diciendo que "me viene de familia".

Al final, Diego sí que quiso volver a quedar con Yodi porque "me lo he pasado muy bien". Ella, por su parte, también deseó tener una segunda cita con el gallego con una condición: "Que pise el freno un poco e iremos mejor".