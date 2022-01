Antonio Ruiz se proclama campeón de la 'Copa de Maestros' de 'Pasapalabra'

Tras varios días de emocionantes enfrentamientos, la 'Copa de Maestros' de Pasapalabra, el torneo especial por el 20 aniversario del programa, conoció este martes a su ganador, Antonio Ruiz, que derrotó a Susana García en la gran final.

La concursante – que se llevó un bote de 450.000 euros en 2015- llegó a la final tras derrotar a Marta Sierra y a María Hernanz. El participante –que ganó 1.164.000 euros en 2017-, por su parte, dejó en el camino a Eduardo Benito y a Juanpe Gómez.

En la entrega de este martes, el programa contó con cuatro nuevos invitados que ayudaron a los concursantes a lograr el máximo de segundos posibles respondiendo a las preguntas de Roberto Leal.

Susana jugó en el equipo naranja junto a la presentadora de Antena 3 Noticias Esther Vaquero y el cómico Leo Harlem, mientras que Antonio estuvo acompañado en el equipo azul por Juncal Rivero y el periodista Vicente Vallés.

El primero en comenzar a contestar las preguntas de Leal en El Rosco fue Ruiz que logró acumular 156 segundos durante el programa del día. Tras una racha de 5 aciertos, pasó palabra hacia Gómez, que hizo acopio de 143 segundos en su marcador. Tras acertar 8 palabras, le cedió el turno a su adversario.

Antonio acabó la primera vuelta con 22 aciertos, ningún error y 49 segundos de tiempo restante, mientras que Susana falló en la O: "¡Que tonta!", exclamó, por lo que se complicó su camino hacia el premio.

Tras el error de su rival, Ruiz decidió no arriesgarse y se plantó con los 22 aciertos, disculpándose con García: "Lo siento, no sé más. Donde no hay...". El presentador le comentó a la concursante que "tienes que acertar 8 de las 9 palabras que te quedan para ganar. Puedes fallar una".

Susana García, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Susana concluyó la primera ronda con 20 respuestas correctas, un fallo y 37 segundos para resolver las 4 letras que le faltaban. Pero su error en la T le dejó solo con la N como última palabra para acertar si quería ganar, ya que estaban empatados a 22 aciertos.

Finalmente, falló la letra, por lo que Antonio Ruiz se proclamó campeón de la 'Copa de Maestros' de Pasapalabra y se llevó los 50.000 euros de premio: "Este programa solo me ha dado alegrías", reconoció en la celebración.