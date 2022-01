Primera aparición de Megan Fox y Machine Gun Kelly tras su compromiso en un desfile de Dolce & Gabbana

El rapero Machine Gun Kelly y la actriz Megan Fox han dejado atrás las paradisiacas playas de Puerto Rico donde se prometieron la semana pasada con un sorprendente ritual, y han volado a Milán para el desfile de Dolce & Gabbana.

El artista se convirtió en el protagonista absoluto del show abriendo el evento con una actuación musical de dos temas de su exitoso último disco, Tickets to my downfall. Además, desfiló en última posición con un traje blanco de seda con jersey de cuello alto del mismo color.

Los creadores de la firma italiana declararon que se habían inspirado en el género musical del cantante, definido como “una mezcla entre la lógica del rap con el punk, del emo y de la música alternativa”, para crear la colección de otoño masculina.

El intérprete, por su parte, ha comentado en una entrevista con GQ que esta experiencia única solo forma parte de una larga relación con Dolce & Gabana, a quienes ha usado como marca de referencia en sus looks. "Llevo muchos años vistiendo su ropa, y supongo que un día una foto mía con el traje adecuado hizo clic. Así que este no fue el comienzo de nuestra colaboración: llevamos un tiempo divirtiéndonos con looks de gira, de alfombra roja...", ha comentado.

"No me pongo trajes a menudo, y ellos me hacen sentir cómodo llevando trajes", ha añadido. Algo de lo que no quedó ninguna duda después de los dos conjuntos que lució.

Junto a él, Megan Fox no se quedó atrás y lució también un par de outfits diferentes de la marca con un estilo Y2K muy marcado. Para la alfombra roja, unos pantalones de cuero con aberturas combinados con un top de encaje negro. Más tarde, apareció con un vestido muy revelador también de encaje.

Así, la pareja recién prometida da un paso más para convertirse en uno de los dúos más potentes de Hollywood y Estados Unidos. Ambos trabajan en muchísimas disciplinas y pueden conquistar el mundo de la música, el arte o el cine al mismo tiempo.