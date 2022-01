El pasado jueves, las redes convirtieron en trending topic al rapero madrileño Kaydy Cain por la publicación de diferentes testimonios anónimos que lo acusaban de acoso. Sin embargo, el cantante negó rápidamente los hechos y anunció que ha "emprendido acciones legales" contra los mensajes en redes difamándole con "informaciones falsas" que no tienen "ningún fundamento detrás".

Pero, este martes, el artista ha vuelto a acudir a sus redes sociales para publicar un vídeo como respuesta. "Todo es mentira y el tiempo pone a cada uno en su sitio... Me parece un tema sobre el que mentir hace un flaco favor a las mujeres que luchan a diario contra este tipo de hechos repugnantes", escribe en su post.

"Quiero empezar este vídeo negando por completo todas las acusaciones que me están haciendo estos días y que, por supuesto, son falsas", empieza diciendo en el vídeo. "Quiero dar las gracias a toda la gente que me está apoyando y que en ningún momento ha dudado".

"No hay ninguna denuncia ni hay ninguna persona física que esté declarando en ningún lado, es solo un mensaje anónimo que ha podido escribir cualquier persona desde cualquier sitio del mundo y que se está difundiendo", asegura.

"Quiero pensar que el motivo es que alguien no soporta mi música o quieren boicotearla de alguna manera porque no la creen conveniente o no la ven bien, y, como la música no la pueden boicotear, han hecho esto", opina.

"Llevo años dedicándome a la música, y a otras muchas cosas que le rodean, y a mi familia. Yo no soy una estrella del rock como cuando tenía 20 años ni soy nada más que una persona que hace música y pasa el tiempo con su gente", defiende. "Que la gente sepa que esto es muy doloroso, sobre todo para la familia que me rodea".

"Tendríais que tener un poco más de tacto e informarse bien de las fuentes antes de prejuzgar a nadie", añade. "Yo no voy a dejar de hacer música, porque no puedo hacerlo aunque quiera".