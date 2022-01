Alacant formarà un grup de policies locals especialitzat a intervenir i previndre en delictes d'odi

20M EP

NOTICIA

L'Ajuntament d'Alacant formarà a un grup especialitzat de policies locals en delictes d'odi, a través d'un curs organitzat per la regidoria de Recursos Humans, per a aconseguir una major eficàcia en l'atenció i protecció de les víctimes, així com establir protocols d'intervenció i investigació davant possibles agressions en la nostra ciutat.