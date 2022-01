Cvirus.- La Comunitat Valenciana notifica 32 morts i 13.196 nous casos, 3.168 menys que el dimarts passat

Amb aquesta actualització, la xifra total de positius se situa en 864.637 persones. Els nous casos per províncies són 2.874 a Castelló (106.157 en total), 4.858 a Alacant (314.012) i 5.464 a València (444.466) i la xifra total de casos sense assignar es manté en dos.

Les 32 defuncions, dels últims set dies, corresponen a 15 dones d'entre 62 i 96 anys, i 17 homes, d'entre 44 i 97 anys. D'aquesta manera, el total de decessos des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 8.320: 946 a la província de Castelló, 3.188 a la d'Alacant i 4.186 a la de València.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 1.701 persones ingressades, 205 d'elles en UCI: 238 a la província de Castelló, 28 en UCI; 578 a la província d'Alacant, 70 d'elles en UCI; i 885 a la província de València, 107 en UCI.

D'altra banda, s'han registrat 15.066 altes a pacients amb coronavirus. Així, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana ascendeix a 707.770 persones.

Per províncies, les altes es distribueixen així: 79.137 a Castelló, 252.292 a Alacant i 376.285 a València. El total d'altes no assignades es manté en 56. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 159.988 casos actius, la qual cosa suposa un 18,26% del total de positius.