Sálvame ha charlado este martes con David Serrano, un joven sevillano que coincidió recientemente en una discoteca con Olga Moreno, a la que vio "muy triste". Asimismo, el relato del entrevistado no ha sido lo único que ha llamado la atención de los espectadores, ya que este ha lanzado un dardo a Paz Padilla.

Antes de iniciar su intervención, Serrano ha escuchado la voz de Jorge Javier Vázquez y ha agradecido su presencia. "Me alegro de hablar contigo y no con la del Oritrón", ha expresado, haciendo alusión a una de las últimas polémicas que han asaltado a la presentadora.

La humorista opinó el pasado mes de diciembre que las vacunas contra la covid-19 "no sirven para nada", ya que no son efectivas contra la variante Ómicron. Padilla pronunció "Oritron" y, después, cometió otros errores que dieron mucho que hablar. "Ya el bicho no entra por la puerta, entra por la ventana. Te meten la spider -refiriéndose a Pfizer-, que es la de la puerta y ya no sirve contra la ventana", valoró, causando un gran revuelo en las redes sociales.

Testigo: “Me alegro de hablar contigo y no con la del Oritrón” #yoveosalvame pic.twitter.com/qwkNve6wdd — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) January 18, 2022

Esta polémica se suma a la retahíla de reproches que ha recogido en las últimas semanas por su controvertida opinión sobre el duelo o el conflicto entre Rocío Carrasco y Rocío Flores, asegurando que "el amor todo lo puede" pese a que existan evidencias de violencia entre los miembros de la familia, tal y como pretendió mostrar la hija de Rocío Carrasco por medio de documentos en la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva.

En este sentido, los internautas pidieron el despido de la gaditana mediante una petición en Change.org por perpetuar, bajo su opinión, discursos inadecuados e irresponsables como personaje público. "No está capacitada actualmente para ser presentadora o colaboradora en televisión", reza el texto que acompaña la demanda, al mismo tiempo que califica de "temerarias" sus últimas "manifestaciones públicas".