Detingut a Elx per provocar un accident de trànsit i colpejar a un agent de la Policia Local

Els fets van ocórrer el 7 de gener, sobre les 00.10 hores, quan una patrulla que es trobava a l'avinguda de Novelda va ser alertada per diversos ciutadans que, a escassos metres del lloc, es trobava una persona presumptament embriaga enmig de la calçada que dificultava la circulació dels vehicles.

Els agents van observar com l'home estava caminant creuant-se pels carrils, havent de frenar algun automòbil bruscament per a no atropellar-lo, segons ha informat el consistori en un comunicat.

En aproximar-se, els policies van reconéixer a l'home perquè, pocs minuts abans, suposadament va causar un accident de trànsit per no respectar un semàfor vermell i col·lisionar amb un altre vehicle. A més, no va voler sotmetre's a la prova d'alcoholèmia, motiu pel qual es van instruir diligències.

Com a resposta al seu comportament, un dels agents es va baixar del cotxe patrulla per a indicar-li que abandonara la calçada, però el jove suposadament va fer cas omís a l'ordre, per la qual cosa el policia va estendre el seu braç amb la intenció de desplaçar al home fins a la vorera, ja que estava suposant un perill tant per a ell com per a la resta d'usuaris.

Va ser en aquest moment quan l'home li va colpejar fortament, per la qual cosa va haver de ser reduït malgrat que posava una gran resistència. Finalment, l'agressor va ser arrestat i traslladat a dependències policials. L'agent va ser atès en l'hospital per les lesions patides.