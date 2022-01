PSPV pregunta a PP "fins a quan tolerarà" a Casado les "promeses de finançament en contra" de l'interés valencià

Així ho ha manifestat Domínguez en un comunicat, en resposta a les declaracions del president del PP, Pablo Casado, a Castella i Lleó, on ha promès defensar un model de finançament autonòmic que, al seu juí, "perjudica la Comunitat Valenciana".

"No ens sorprèn, però resulta decebedor que el PPCV torne a guardar un silenci còmplice davant el vergonyós menyspreu de Casado a la Comunitat Valenciana", ha denunciat Domínguez, que ha afirmat que "es torna a demostrar que Mazón i el PPCV no pinten gens en el tauler nacional, on fins al seu propi president els ignora". "La Comunitat Valenciana solament els interessa per a omplir la plaça de bous i deixar factures pendents de pagament", ha criticat, i ha afegit que el Partit Popular "ja va perjudicar aquesta terra durant els anys en què va governar, i això és exactament el que pretén seguir fent des de l'oposició".

Així mateix, Domínguez ha criticat la "covardia" d'un PP valencià que "ni tan sols s'atreveix a deixar-li les coses clares a altres presidents autonòmics com Ayuso o Feijóo, que han recorregut un repartiment de fons europeus que, "per una vegada i després d'anys de menyspreu del PP a la Comunitat Valenciana, beneficien els interessos dels valencians i valencianes".

"No és la primera vegada que donen la callada per resposta, com també ho van fer quan, en l'últim Consell de Política Fiscal i Financera, la presidenta madrilenya va negar que la Comunitat Valenciana estiguera infrafinanciada", ha afegit.

En aquest sentit, la portaveu socialista ha instat el PPCV a "posar-se a treballar i baixar-se de la política de boicot a aquesta terra liderada per Pablo Casado i Isabel Díaz Ayuso". "El primer partit de l'oposició ha d'estar a l'altura de la ciutadania, especialment en moments complicats com aquest, on el que es necessita és més gestió i més responsabilitat, i menys ocurrències i filibusterisme", ha conclòs.