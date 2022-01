La Ruta 99 promocionarà els 24 municipis amb menys de 100 habitants de la Comunitat Valenciana

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha presentat la 'Ruta 99', un projecte de promoció turística amb el qual es pretén donar visibilitat als 24 municipis de la Comunitat Valenciana de menys de 100 habitants que es troben en risc de despoblació.

Durant l'acte de presentació, en el qual també ha participat la directora general de l'Agenda Valenciana Antidespoblament (AVANT), Jeannette Segarra, el president ha assenyalat que la proposta "mostrarà l'interior més autèntic de la Comunitat Valenciana, des de Famorca fins a Herbers" i permetrà conéixer millor la terra i conéixer-se millor tots els valencians.

El cap del Consell ha assegurat que aquesta iniciativa constitueix "una espècie de Camí de Santiago a la valenciana, que naix enfront del mantra de l'Espanya buida", i ha manifestat que "farà visible que els pobles de l'interior de la Comunitat no estan buits, sinó plens de vida, de valors i d'oportunitats".

Ximo Puig també ha assenyalat que la ruta contribuirà a "canviar el relat derrotista sobre aquestes poblacions cap a un relat positiu" en explotar tot el seu potencial, el seu patrimoni, la seua naturalesa i la seua gastronomia.

Així mateix, el president ha valorat la col·laboració entre administració autonòmica i local per a engegar aquesta iniciativa que, segons ha explicat, "naix amb la filosofia clara d'anar de la mà dels municipis més xicotets".

Finalment, ha destacat que aquest projecte constitueix "una acció estratègica amb vocació de permanència" i ha anunciat l'engegada d'una segona fase, sota la denominació de 'Ruta 99 Plus', a la qual s'aniran sumant altres municipis amb més població, així com establiments que seran considerats 'Amigos de la Ruta 99', i entitats col·laboradores com l'IVAM o Correus.

AGENDA 20-30

Segons el cap del Consell, la Ruta 99 forma part de l'Agenda 20-30 d'AVANT, que constitueix "el Llibre Blanc contra el despoblament valencià i que mostra la via cap al doble objectiu d'evitar que ningú se'n vaja del seu poble per falta d'oportunitats i de millora de la qualitat de vida en tots els racons de la Comunitat".

En aquest sentit, ha recordat alguns dels programes que s'estan desenvolupant a través d'AVANT com el programa Reviu, "que permet mantindre oberts col·legis i activitats bàsiques"; la instal·lació de caixers automàtics en zones despoblades; el programa Itinerant; els crèdits de l'IVF per a empreses de l'interior o el recent acord amb Correus.

Actualment 180 municipis de la Comunitat Valenciana es troben en risc de despoblació i concretament en la província de Castelló el 60 per cent d'aquests municipis no arriben als 200 habitants.

FUNCIONAMENT DE LA RUTA

La iniciativa es desplega a través de web