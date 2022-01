Heidi Klum demuestra cuál es la forma correcta de llevar el traje sastre en 2022

Una de las grandes tendencias para este año es el traje sastre. Tras la nueva corriente nacida en pandemia de aunar la comodidad con el estilo, este conjunto se ha erigido como el básico imprescindible en cualquier armario. Sin embargo, no todo vale.

El traje sastre siempre se ha considerado esencial, pero con los años su diseño y estilismo va cambiando. Como buena experta en moda, Heidi Klum siempre está al tanto de las últimas tendencias y nos regala inspiración y verdaderas lecciones de estilo cada vez que sale de su casa. En esta ocasión, la exmodelo nos enseña cuál es la manera correcta de llevar este tipo de trajes en 2022.

La alemana ha sido vista recientemente en Rodeo Drive, Beverly Hills, mientras rodaba unas escenas en la calle para el programa Making the Cut. Para la ocasión, Klum llevaba un traje sastre con todas las tendencias que se necesitan para ser el centro de todas las miradas.

El conjunto bebía de la tendencia monocromática con un total look en fucsia a excepción de los zapatos en rojo, la combinación de colores estrella de la temporada. Para actualizar el traje sastre, la modelo se ha decantado por una americana oversize estructurada, donde no faltaban las hombreras y unos pantalones anchos fluidos, que restan seriedad al look final y le añaden sofisticación.

La modelo ha dejado las opciones más discretas para apostar por un cropped top de cuello cisne en el mismo tono que el traje que hacía a look aún más atractivo. Para acompañar al outfit, Klum ha apostado unas gafas de sol setenteras con los cristales del mismo color que el conjunto y un bolso también fucsia.

Como ya hemos mencionado antes, la modelo le da esa dosis extra de atrevimiento al combinar el fucsia con el rojo, dos colores que hasta hace unos meses estaban prohibidos en el mundo de la moda, pero que este año se ha convertido en una de las tenencias más fuertes.

Otra de las claves del éxito de este look es la melena de Heidi, que contrasta a la perfección con la potencia del color del traje y le da una continuidad con el corte de estilo setentero.

Con este look, la modelo ha sido capaz de juntar alguna de las tendencias para este año en un mismo outfit, enseñando cuáles son las más potentes y demostrando lo sencillo que es combinarlas entre sí.