La influencer Tamara Gorro ha cumplido 35 años, una fecha muy señalada para ella. Sin embargo, no está pasando por su mejor momento. A la enfermedad mental que arrastra desde hace meses se ha sumado la reciente separación de su marido Ezequiel Garay. Es por ello que, al contrario de lo que ha hecho otros años, no hará una celebración por todo lo alto.

Ella misma ha hablado de este "cumpleaños diferente" tanto en sus stories como en una publicación. "No tengo ilusión, no tengo en ganas, no me tengo en pie", comenzaba diciendo, aunque afirmaba que sí lo celebraría soplando las velas con sus seres queridos.

Además, ha querido ser sincera con su "familia virtual" y reconocer que, aunque prometió que empezaría a levantarse a partir del día que cumpliera 35 años, aún "flaquean las fuerzas". Por eso, ha decidido alargar un poco más esa fecha para conseguir lo que desea de este año: "felicidad y curación".

Finalmente, ha querido agradecer a las personas que le han alegrado el día, a sus seguidores por las felicitaciones y, en general, "cumplir un año más". "Este es mi año", ha concluido, anunciando que por su cumpleaños se ha hecho un autorregalo que, considera, es el que mejor le puede venir ahora.