Cvirus.- Sanitat presentarà aquest mes l'Estratègia Valenciana d'Atenció Primària

Mentre s'aprova aquest canvi estructural del model, ha destacat, durant la seua compareixença en la Comissió Permanent de Les Corts, que s'han aplicat deu "importants" mesures per a alleujar aquest nivell assistencial, "tensionat" per la pandèmia, i "descongestionar així l'activitat, rebaixar la pressió i facilitar l'accés de la ciutadania als recursos sanitaris".

Barceló ha ressaltat que el nou model de primària que sorgirà després d'aquest document, que ha comptat amb la participació de les Societats Científiques, col·legis professionals, Sindicats i associacions de pacients, compta amb "un clar respatler" pressupostari en els comptes de 2022.

Així, el 26% de les 6.000 noves places estructurals que es crearan enguany seran per a primària i s'invertiran 91,35 milions en inversions en infraestructures, duplicant els fons destinats l'any passat a la construcció, reforma, adequació i manteniment de centres de salut i consultoris auxiliars.

Barceló ha assenyalat que mentre s'engega aquest nou model s'han aplicat deu importants mesures per a alleujar "les importants tensions" que estan provocant ómicron en el nostre sistema sanitari, especialment, en Atenció Primària.

Així, ha explicat que s'ha adaptat l'estratègia de gestió de casos a l'escenari Ómicron: D'aquesta manera, es recondueixen les actuacions centrant-se en els aspectes prioritaris i més necessaris per al control de la transmissió, amb el focus posat en la protecció dels més vulnerables.

Així mateix, s'ha aprovat la pròrroga automàtica de tractaments crònics, per la qual cosa no és necessari acudir als centres de salut per a la seua renovació. En total són un milió de tractaments la vigència dels quals finalitzava en els dos pròxims mesos.

A més, s'ha activat el tràmit simultani de la baixa i l'alta laboral per a 7 dies i s'ha engegat la gestió telemàtica a través de la web de la baixa i l'alta de diagnòstics en farmàcies, laboratoris privats i punts estables de presa de mostres, de manera que intervinga la inspecció sanitària i no hagen d'assumir aquesta tasca els metges de família. Des del divendres s'han sol·licitat 2.241 baixes/altes per la web.

En cinqué lloc es col·labora amb les farmàcies per al registre de casos positius i la centralització en laboratoris privats de la presa de mostres de la població escolar. Un total de 714 farmàcies s'han adherit al pla: 150 a Castelló; 377 a València; i 187 a Alacant.

PRÒRROGA DE CONTRACTES COVID

Barceló ha ressaltat que també s'han prorrogat tots els contractes de reforç covid, d'Atenció Primària i de la resta de treballadors -de 6l.656 places, 2.580 són de primària- almenys fins al 30 d'abril.

A més, es notifiquen els positius per SMS tant de PCR com a test d'antígens realitzats en Atenció Primària i punts centralitzats de presa de mostres i s'han destinat 13 milions en 2021 a les mesures d'autoconcert en primària per a les hores extra treballades fora de l'horari laboral.

De la mateixa manera, ha ressaltat el desplegament de desenes de punts estables de presa de mostres fora dels centres de salut: autocovid per a fer test en el cotxe o espais habilitats en hospitals, entre uns altres, així com la vacunació a les escoles per a no ocupar els centres de salut i concentrar la immunització en dos setmanes. Ja s'han vacunat a 166.514 xiquets i xiquetes, d'ells 58.801 des que el dijous es va reprendre la campanya d'immunització pediàtrica.