Gómez demana que el nou Mestalla no siga més xicotet que l'actual i rebutja un estadi "low cost"

La responsable municipal ha subratllat que el club esportiu "es mereix tindre un estadi de primera" que "complisca les expectatives de l'afició" i ha sol·licitat que després d'anys esperant un nou estadi la seua construcció no es resolga "mal" i amb una resposta "molt insatisfactòria".

Així, ha reclamat que si el València CF vol mantindre les condicions plantejades en l'Actuació Territorial Estratègica (ATE) de l'actual Mestalla, que contempla una "requalificació urbanística que generarà molts beneficis al club", invertisca eixos beneficis "a millorar el projecte de l'estadi" en el nou emplaçament de l'avinguda Corts Valencianes.

Gómez s'ha pronunciat d'aquesta manera, en declaracions als mitjans de comunicació, després de la reunió en la qual el president del València CF, Anil Murthy, ha presentat a l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó (Compromís), el projecte per a la construcció del nou camp de futbol del club. Aquesta proposta preveu reprendre les obres de l'inacabat nou estadi al juny d'enguany i finalitzar-les a l'agost de 2024, com ha anunciat Ribó.

"Com a ciutat, com a ajuntament, estem desitjant veure com comencen les obres del nou estadi i veure per fi que acaba eixe estadi, però no val qualsevol projecte o acabar-ho de qualsevol manera", ha assegurat la titular de Desenvolupament i Renovació Urbana.

Així, la també portaveu del PSPV, integrant amb Compromís del govern local, ha assenyalat que el grup no es conforma "amb un projecte low cost o amb un estadi que siga més xicotet que l'actual".

"El València és un club que es mereix tindre un estadi de primera, un estadi que complisca les expectatives de l'afició. Per açò, després d'aquest llarg recorregut, de vint anys treballant amb el club per a buscar una solució, crec que seria resoldre-ho malament i donar una resposta molt insatisfactòria acabar al final plantejant un estadi que siga més xicotet que l'actual Mestalla", ha exposat.

"ACABAR BÉ AQUESTA HISTÒRIA"

En aquesta línia, Sandra Gómez ha demanat al València CF, si "vol mantindre eixes condicions que s'han plantejat de l'ATE, eixa requalificació urbanística que generarà molts beneficis al club", que "invertisca part d'eixos beneficis a millorar el projecte de l'estadi".

"Si es volen mantindre els beneficis ha de ser a canvi d'acabar bé aquesta història. Mereix la pena, l'estadi serà per sempre, passarà de generació en generació. Per açò, mereix la pena l'esforç, la contundència i la fermesa enfront de la propietat" a l'hora de "exigir que complisca amb l'estadi al que es va comprometre fa anys o que el resultat no siga tindre un estadi més xicotet que l'actual", ha subratllat.