L'exposició de fans de Lego d'Alaquàs tanca les seues portes després de rebre més de 9.000 visitants

Més de 9.000 persones es van desplaçar fins al Castell d'Alaquàs per a contemplar i gaudir "la trobada de fans de Lego amb major quantitat de peces exposades i la més extensa fins al moment de tota la Comunitat Valenciana", segons ha explicat l'Ajuntament del municipi en un comunicat.

Es tracta d'un balanç "molt positiu" que mostra l'èxit d'acolliment d'aquesta mostra que s'exposa a Alaquàs des de fa tres anys. Durant el període del 17 de desembre al 9 de gener, dies en els quals era necessària la reserva d'entrades, van assistir un total de 6.843 persones. Durant els dies de visita, del 3 al 16 de desembre i del 10 al 16 de gener, van visitar la mostra més de 2.000 persones.

L'exposició ha comptat amb centenars de milers de peces de construcció inèdites distribuïdes per la Sala la Noav del monument històric en les quals han destacat l'originalitat i creativitat ja que són produccions pròpies creades per ells mateixos.

En ella van participar més de 30 persones d'aquest col·lectiu i va ser distribuïda en sis sales amb més de 20 muntatges de temàtiques diferents amb composicions pròpies. En ella es podia trobar es Castell d'Alaquàs així com una representació de diferents ciutats i monuments del món.

Hi havia un set dedicat al món dels llibres i la fantasia, una altra dedicada al món pirata, una secció botànica, una altra centrada en Star Wars i una secció de legos tècnics. Com és habitual, es va veure també una construcció dedicada a Harry Potter amb escenes úniques. Ha destacat també la incorporació un any més d'un Betlem que enguany ha sigut ampliat en grandària i que anirà creixent any rere any.

A més de visitar l'exposició, les persones fans de Lego han tingut també la possibilitat de participar en els tallers organitzats per a ensenyar com construir diferents muntatges. Al llarg de les dos jornades organitzades en diverses sessions van participar prop de 300 persones.