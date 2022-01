Quedan seis días para que la ordenanza de terrazas reciba la aprobación definitiva en el Pleno de Cibeles, pero Begoña Villacís ya está de celebración. "Hemos conseguido el equilibrio para ayudar a la hostelería y abordar conflictos que se estaban produciendo en determinados barrios. Estoy muy orgullosa porque eso se queda en Madrid".

La vicealcaldesa de la capital asume que "nunca se acabarán los ruidos en tanto en cuanto exista Madrid". Pero garantiza que la nueva ordenanza dará las herramientas para "reducir significativamente" el bullicio en las terrazas. La norma que está a punto de aprobar el área de Coordinación Territorial (Cs) es el santo y seña de su mandato.

¿Cómo le cambiará la vida a un hostelero a partir de febrero?



Va a tener herramientas para seguir sobreviviendo. Porque a día de hoy muchos hosteleros dependen de la terraza o de instrumentos como las mesas altas de baja ocupación. La ordenanza les da certidumbre y seguridad por si quieren hacer inversiones, como embellecer la terraza.

¿Cree que se acabarán las quejas de los vecinos? ¿Ya no habrá más ruidos?

Nunca se acabarán las quejas de los vecinos, en tanto en cuanto exista Madrid, pero se van a reducir significativamente. Antes de esta ordenanza solo existía como herramienta, una zona de protección acústica, que desde que se iniciaban los trámites tardabas un año y medio en implantarla. Eso para un vecino son muchas noches en las que está viendo perjudicado su derecho al descanso. Ahora tenemos las zonas saturadas, una herramienta mucho más ágil con la que se va a poder abordar e incidir quirúrgicamente y solucionar un problema.

"Muchas veces cuando se quita la oferta de hostelería aparece el botellón, que es más ruidoso"

¿Cree que la calle Ponzano es que más problemas le dará, teniendo en cuenta que está tensionada y supera el 40% de la calle?

Si Ponzano se convierte en una zona saturada se pueden desplegar toda una serie de estrategias, precisamente para evitar el ruido. ¿Cómo? Reduciendo el radio, que es algo que desde luego funciona. Ojo, que muchas veces cuando se quita la oferta de hostelería, aparece la antioferta, que es el botellón, que además la Policía nos dice que es lo que realmente arroja más problemas en cuanto al ruido.

¿Quién se ocupará de instalar y controlar los sonómetros que serán obligatorios en zonas tensionadas?

Son privados y tienen que servir para la autorregulación. Esto es una fórmula de prevención para evitar, uno, generar las molestias, y segundo, evitar una sanción. Creo mucho en la autorregulación y ha funcionado en otras ciudades.

Y la afluencia de la calle, ¿la vigila la Policía Municipal?

Se calcula con la Policía, pero la mayor parte de los informes los hace el área de Medioambiente y Movilidad. Lo que quiero evitar a toda cosa es que sean pronunciamientos políticos, tienen que ser pronunciamientos técnicos, objetivos.

¿Cómo encaja que su gran apuesta por los 'foodtrucks' sea definitivamente considerada venta ambulante?

No es una gran apuesta, es una cosa más que había dentro de un mar de cosas y que finalmente podía ir perfectamente con otra Ordenanza. No le concedo especial importancia.

¿Cuál diría que es la medida más revolucionaria?

Las bandas de aparcamiento. ¿Qué es más interesante, un coche aparcado o dos puestos de trabajo? Le estamos ganando espacio a la ciudad.

Pero solo que quedan dos años.

Creo que si funcionan, las terrazas en bandas de estacionamiento se van a quedar para Madrid.

¿Ese es su sueño?

Más que soñar, pienso que si se consolida el modelo, se valoran sus beneficios y nos acostumbramos a ello se acabarán quedando en la ciudad. Y en el futuro puede que no sean solo terrazas, también puede ser una floristería, por ejemplo, porque cada vez van a haber menos coches.

¿Con las terrazas en bandas de estacionamiento hasta 2024, ¿le ha ganado el pulso a Almeida?

No, esto no es un pulso, ni él tampoco lo ha perdido. La ordenanza mejora la ciudad.

Begoña Villacís, durante la entrevista con 20minutos. Jorge París

Primero anunció que las terrazas en zona ambientalmente protegida se eliminaban y ahora aplica límite del 40%. ¿A qué se debe esta tabla de salvación?

A que las zonas ambientalmente protegidas (ZAP) fueron aprobadas hace algún tiempo y no siempre se ajustaban. Entonces, incluimos lo del 40%.

¿Qué clase de recompensa sugiere para la figura del responsable de terraza?

Eso es iniciativa privada y yo no les voy a decir a las empresas cómo llevar su negocio, pero tienen que tener un responsable supervisándolos. Si no, es muy frustrante encontrarte con una terraza que es una empresa, pero que no tiene cara y ojos.

¿Puede ser el mismo encargado?

Sí. Nos da igual. Solo nos tienen que designar una persona que pueda acometer esta responsabilidad y que esté pendiente de lo que ocurra.

¿Se va a dar ayudas para sustituir las estufas de gas por eléctricas?

Sí, tenemos que diseñar el paquete de ayudas porque aún tenemos que saber cuántos nos lo pide.

¿Cuándo podremos pasear por Madrid y ver todas las terrazas con una misma estética?

Eso va a tardar. Primero se tienen que abordar los conjuntos que tienen un especial interés, ya sea por el carácter histórico o por la cuestión comercial Se me ha criticado mucho por esto, pero creo que se tiene que hacer todo lo posible por embellecer el espacio público.

Por el momento Puente Vallecas es el distrito con más zonas saturadas. ¿Cómo sentarán las restricciones en esta zona?

Dentro de toda la escala de restricciones empezamos por las menos lesivas y vamos probando, pero hay cuestiones que son indiscutibles que hay que abordarlos.

Villacís, en la sede de 20minutos. Jorge París

"Voy a entregarme a que España no dependa de los extremos. Solo hacen el gamberro"

¿Cómo ve las aspiraciones de Igea en Castilla y León?

Igea es el mejor candidato con mucha diferencia y yo creo que estas elecciones nos van a testar como sociedad, para saber hasta qué punto uno es capaz de votar con la pinza en la nariz, tragarse a un candidato que ha mentido [en referencia a Mañueco]. A Paco le veo fuerte, como un señor con palabra, con mucha más experiencia, un tipo muy solvente, muy castellano y leonés.

¿Qué le falta a Cs para que su mensaje cale?

Dos debates. Dos o cuatro, es lo que yo estoy deseando ver, porque estas elecciones no van a ir ni de PP ni de PSOE ni de Cs. Uno va a comparar a los candidatos cuando les tenga delante. Y por eso yo lo que estoy deseando que ocurra es que llegue el debate.

¿Se ve con ganas de continuar en política municipal?

Yo ahora mismo estoy volcada en sacar adelante todo lo que estamos haciendo en Madrid. Esta pequeña revolución me tiene absorbida. Y voy a seguir y luchar por Ciudadanos, luchar por el proyecto de centro liberal de España y, sobre todo, a lo que me voy a entregar en cuerpo y alma es a que España no dependa de los extremos. He tenido oportunidad de convivir con los extremos y solo hacen el gamberro.

"Recupera Madrid ha querido ser como 'Cs de la izquierda' y han sacado mucha rentabilidad"

¿Qué ha significado la aparición de los carmenistas de Recupera Madrid?

Pues que se quieran sentar a negociar y que quieran hacer política útil, que es en lo que yo creo, que tenemos que abrirnos a negociar con todos. Recupera Madrid ha querido ser 'Ciudadanos de la izquierda', se ha sentado a negociar y han sacado mucha rentabilidad. Han entendido que la mejor forma de aislar a Vox es pactar con nosotros. Y lo han logrado, hay que reconocerlo.

¿Teme que Recupera le pueda robar su espacio electoral?

No, porque somos nosotros los que estamos hablando con los carmenistas. Nos estamos comportando igual: hay que sacar los presupuestos. Y yo puedo estar toda la vida con la calculadora electoral pensando en los votos de mi partido, pero es que por encima de eso soy vicealcaldesa de Madrid. Y eso me obliga a sentarme con unos y con otros y lo voy a seguir haciendo porque es mi forma de trabajar.