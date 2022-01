El compositor valencià Francisco Coll, premiat en els ICMA Awards 2022

Considerats els guardons de música clàssica "més rellevants a nivell europeu", Coll ha aconseguit dos distincions: el premi Orquestra i el de CD Música Contemporània.

El jurat ha destacat, respecte al Premi Orquestra: "En només uns pocs anys, el jove compositor valencià Francisco Coll -guanyador del Premi del Compositor d'ICMA 2019-, s'ha convertit en una de les grans realitats de la creació musical europea contemporània.

"Les seues obres, caracteritzades per una imaginació desbordant i una gran riquesa estructural, així com per un virtuosisme tècnic inqüestionable i molt atractiu, són encarregades per alguns dels solistes, ensembles i orquestres més importants a nivell mundial", afigen.

"A més, la seua capacitat per a comunicar amb una àmplia audiència pareix garantir un futur brillant per a aquest compositor, únic deixeble de Thomas Adès. Per tot açò, rep enguany, l''Orchestra Award' atorgat per la Filharmònica de Luxemburg".

Respecte al Premi CD Música Contemporània, la comissió avaluadora subratlla que "Francisco Coll escriu música que es distingeix per la seua profunditat i la seua individualitat, combinant el llenguatge musical modern amb el colorit i l'energia inherents a la cultura musical d'Espanya".

"Aquestes destacades qualitats creatives van atraure a Patricia Kopatchinskaja, famosa per la seua passió per descobrir noves músiques. Ella mostra les seues estupendes habilitats en l'estrena de la gravació del Violin Concerto de Coll i els seus Four Iberian Miniatures. El compositor es revela a si mateix com un sinfonista i un mestre de l'escriptura orquestral en les altres peces en aquest disc".

El jurat també destaca "el so de l'Orchestre Philharmonique du Luxemburgo sota el seu director, Gustavo Gimeno, compatriota de Coll i l'excel·lent nivell tècnic de la gravació".

Després d'anunciar-se el reconeixement, la presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha felicitat a Coll pels premis aconseguits i ha destacat que quan es va decidir crear la figura del compositor resident, es perseguia "un perfil valencià de contrastat prestigi internacional i la seua designació va ser tot un encert, ja que és un dels compositors més premiats i importants de l'actualitat".

Per a Tello, la vinculació entre Coll i el Palau de la Música des de la seua residència "va ser molt profitosa en aquell moment tant per a ell com per als professors i professores de l'Orquestra de València, i també per al nostre públic; una estreta vinculació que s'ha continuat en els anys, sent un dels nostres compositors més volguts".

ESTRENA DE 'LILITH'

"És per açò que, com a presidenta del Palau de la Música, vull estendre a l'àmbit públic, la felicitació que ja li he fet arribar de manera privada, i animar a la ciutadania a assistir al concert del dia 25 de maig, on podrem gaudir de l'estrena de la seua composició 'Lilith', i a congratular-nos d'aquest gran compositor valencià que ens ha donat la nostra terra", ha conclòs la regidora.

De fet, Coll va preparar les 'Encuentros de composición con Francisco Coll', que es van desenvolupar en les temporades 2018-19 i 2019-20, treballant amb l'Orquestra de València i reunint un gran nombre de sol·licituds en la convocatòria prèvia, de les quals van ser seleccionats sis alumnes.

En l'estrena de Lilith, a l'Auditori de les Arts, també s'interpretarà una altra obra de Coll, Turia, Concert per a guitarra amb el concertista Jacob Kellermann.

Per la seua banda, el director del Palau, Vicent Ros, ha felicitat a Coll pels premis i ha destacat: "Estem molt contents de la col·laboració que estem tenint des de fa temps amb Francisco Coll, i segur que seguirem així per a desenvolupar nous projectes".

"Aquesta relació", ha afegit Ros, "és l'esperit que resideix en els nostres estatuts rectors, per a defensar als nostres compositors i al nostre patrimoni musical".