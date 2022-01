El València CF presenta un projecte per a reprendre el nou estadi a l'octubre i acabar-lo en 2024

Així ho ha anunciat aquest dimarts el primer edil després de la reunió que ha mantingut amb el president del València CF, Anil Murthy, en l'Ajuntament.

Ribó ha explicat que aquesta ha sigut una trobada sol·licitada pel club en la qual s'ha donat a conéixer les característiques del nou estadi i el calendari que es maneja. Aquest últim parla també del començament de la construcció del poliesportiu de Benicalap, un compromís adquirit per l'entitat esportiva, i la planteja per al pròxim mes de juny.

"El València ha presentat el projecte d'una forma bastant àmplia", amb un calendari i amb aspectes econòmics, ha assenyalat l'alcalde, que ha considerat que la iniciativa té "elements interessants". Així, ha destacat que contempla "un segon anell" no com a zona "per a asseure's i veure el futbol sinó com a zona on puguen haver-hi restaurants" i mantindre "oberta de forma permanent".

El responsable municipal, que ha avançat també que es preveu que la coberta de l'estadi estiga composta per plaques fotovoltaiques, ha apuntat que l'estadi que es projecta comptaria, "en principi, amb una cabuda comparable a la qual té ara l'estadi" actual de Mestalla, encara que ha precisat que es contempla que puga ser "ampliable" fins a més de 60.000 espectadors.

Joan Ribó ha confiat que les garanties econòmiques de les quals parla del València CF siguen "certes" i ha valorat el "compromís" del club. "Si això es compleix, d'alguna manera, engeguem un procés que pot fer que desaparega eixa imatge tan terrible que tenim l'entrada de València" amb un estadi inacabat, ha dit. Així mateix, ha reclamat al club que millore les relacions i la comunicació amb la seua afició.

Per part del València CF, Anil Murthy no ha donat detalls del projecte ni del calendari previst per al nou estadi encara que ha exposat que es preveu que comencen les obres "el més prompte possible". Ha descartat, preguntat per la capacitat, que vaja a ser un estadi 'low cost' i ha dit que serà "diferent i atractiu". "Tots volem acabar amb aquest projecte que és molt important per a la ciutat, que donarà molta il·lusió i molta inversió a la ciutat", ha manifestat.