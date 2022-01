Hermès demanda al creador de los NFT por vender copias del diseño de su bolso Birkin

Hermès, la empresa de lujo francesa, ha demandado a Mason Rothschild, creador de NFT y quien diseñó los MetaBirkins, alegando una infracción de marca registrada al vender copias digitales de su bolso más icónico.

El pasado noviembre, Mason Rothschild creó 100 NFT inspirados en el bolso Birkin de Hermès en una nueva versión que pretendía ser un homenaje a la marca. Esta colección la exhibió en su concept store de Los Ángeles, Terminal27. Estos NFT, bautizados como Metabirkins, se vendieron por 200 ethereum (unos 790 dólares cada uno) y llegando a alcanzar un precio de 47.000 $ en la web de basic.space y, según el mercado de NFT Rarible, la colección ha recaudado más de 1,2 millones de dólares.

En la demanda, Hermès acusa al creador de NFT de ser "un especulador digital que busca enriquecerse rápidamente al apropiarse de la marca MetaBirkins para crear, comercializar, vender y facilitar el intercambio de activos digitales conocidos como tokens no fungibles (NFT)". La firma continúa diciendo que "la marca MetaBirkins simplemente copia la famosa marca registrada Birkin de Hermès al agregar el prefijo genérico 'meta'".

Por su parte, Rothschild respondió mediante un comunicado en la cuenta de Instagram de los MetaBikirns “La Primera Enmienda me otorga el derecho de hacer y vender arte que represente bolsos Birkin, tal como le dio a Andy Warhol el derecho de hacer y vender arte que represente latas Campbell”.

"El hecho de que venda arte usando NFTs no cambia el hecho de que es arte. Está bastante claro leyendo la queja de Hermès que no saben qué son los NFT o lo que hacen", continúa el creador.

Rothschild afirma que Hermès le envió una carta amenazándole con una demanda "si no se sometía" y dejaba de hacer los MetaBirkins por completo. "Les escribimos y explicamos que no estábamos haciendo nada que no tuviéramos derecho a hacer. Les comentamos que creíamos que la disputa podría resolverse con una conversación informal entre yo y los representantes de Hermès. La marca optó por romper las negociaciones y demandarme", explicaba en el comunicado. El creador finaliza el comunicado avisando la firma francesa que no se dejará intimidar.

Antes de este suceso, Rothschild denunciaba que sus MetaBirkins estaban siendo falsificados y se habían vendido cientos de copias hasta llegar a un valor de 35.000 dólares solo en el marketplace OpenSea. Tras conocer esto, Hermès también argumenta que la existencia de MetaBirkins NFT falsos o falsificados significa que Rothschild está afirmando una marca comercial sobre el término MetaBirkins.

Todavía no ha llegado el caso a los tribunales, pero ante posibles acciones como la de Rothschild sobre Hermès, empresas como Walmart han comenzado a presentar marcas registradas sobre todo lo relacionado con los NFT, criptomonedas y compras en 3D en el metaverso.