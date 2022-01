Puig dice que la tasa turística no es "prioritaria", pero que se participará en el debate con "respeto" al sector

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha señalado este martes que la tasa turística, en la política turística de la Generalitat y en la recuperación, no es una cuestión "prioritaria", aunque ha indicado que se participará en el espacio de debate "pero teniendo en cuenta que hay una voluntad de acuerdo de respeto al sector y a los ayuntamientos para la mejora de los servicios públicos".

Puig se ha manifestado así ante los medios en una visita que ha realizado a Castelló al ser preguntado por la tasa turística, y donde ha recordado que los grupos en Les Corts tomaron la decisión de trabajar sobre una norma "que pudiera tener un recorrido en el futuro".

"En ese espacio de debate se participará, pero teniendo en cuenta que hay una voluntad de acuerdo de respeto al sector y a los ayuntamientos para la mejora de los servicios públicos. No se trata de hacer un debate estéril que al final acabe manipulado por una oposición, que no tiene ninguna idea sino ir permanentemente contra el gobierno", ha añadido.

Por otra parte, respecto a las perspectivas del sector turístico, el jefe del Consell ha subrayado que hasta que no acabe la pandemia no volverá una normalidad al mismo, "que está absolutamente afectado por una pandemia que hace difícil el contacto y, por tanto, hasta que no se supere la misma, el sector irá sufriendo".

Puig ha recordado que desde la Generalitat se ha puesto otra vez en marcha el Bono Viaje, "que ha facilitado una capacidad de mantener dentro de la propia Comunitat los viajes y cierto impuso al turismo de interior", aunque ha apuntado que es necesario que, superada la pandemia, se vuelva a las cifras de 2019, "que fueron muy positivas". "Si el horizonte de superación de la pandemia se cumple, pensamos que esta temporada podrá ser muy positiva", ha añadido.

El 'president' ha señalado que la Generalitat Valenciana va a FITUR para decir que la Comunitat es un destino seguro, que está preparada para tener una temporada de acogimiento con los valores que se han ido construyendo estos años y "con mucha ilusión con nuevos productos y nuevas miradas para conseguir que haya desde distintos segmentos de la población la mayor capacidad de atraer a la Comunitat Valenciana".