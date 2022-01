València aspira a ser una de las 100 ciudades europeas climáticamente neutras, para lo que presentará, a finales de este mes de enero, su candidatura a la convocatoria abierta por la Comisión Europea en octubre y que se resolverá en marzo. El Ayuntamiento, que ha iniciado una ronda con instituciones, empresas y sociedad civil para que se unan al proyecto de descarbonización con horizonte 2030, pretende así hacer de València un polo de innovación que reciba asesoramiento europeo y comparta sus experiencias de sostenibilidad con otras ciudades en materias como la movilidad, el turismo o la energía.

¿Qué es?

Neutralidad climática. En 2020, la Comisión y el Parlamento europeos definieron cinco misiones para orientar el programa de investigación e innovación de la UE para 2021-2027 Horizonte Europa. Una de ellas, la misión 100 ciudades climáticamente neutrales en Europa antes de 2030, por y para la ciudadanía, está orientada a conseguir que un centenar de urbes europeas sean climáticamente neutrales en 2030. Esta misión pretende apoyar la transformación de esas ciudades para acelerar el cumplimiento del Acuerdo de París y la Agenda 2030 y constituirse tanto en un elemento catalizador del Pacto Verde Europeo como en un ejemplo de que es posible la neutralidad climática antes de 2050.

¿Por qué es necesario?

El calentamiento avanza. El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC), publicado en agosto, alerta de que a nivel global no se está haciendo lo suficiente ni actuando con celeridad. Dice textualmente: «Si las emisiones de gases de efecto invernadero no se reducen de forma inmediata, rápida ya gran escala, limitar el calentamiento a cerca de 1,5ºC (...) será un objetivo inalcanzable». El escenario más probable es el que sitúa el calentamiento global en una horquilla de 2 a 4,5ºC. Con 1,5ºC más, los eventos de calor extremo serán cuatro veces más probables. Con 2ºC se llegará a los umbrales críticos por la salud. El reto, por tanto, no es solo que las ciudades lleguen a ser climáticamente neutras, sino que lo hagan lo antes posible.

¿Por qué València?

Proyecto de ciudad. València se ha convertido en una de las primeras ciudades del continente que ha asumido como propia la misión europea climática al aprobarla en el Pleno de su ayuntamiento en febrero de 2021 con un amplio respaldo de las fuerzas políticas, tanto del Gobierno como de la oposición (31 concejales de 33). Además, ha impulsado la Estrategia Urbana 2030 que fusiona en un único marco de actuación la Agenda Urbana y las Misiones de Innovación, como las dos caras de la misma moneda para asegurar el impacto deseado.

Proyectos

Comunidades energéticas. Iniciativa que pretende transformar la ciudad a través del despliegue de una red de trabajo única para activar el cambio de modelos energéticos como punto de referencia en cada barrio.

Distritos neutros. Aspira alcanzar la neutralidad climática en, al menos, tres distritos para el año 2030 aunque la ciudad estará atenta a las mayores ambiciones europeas en la misión climática de ciudades. Incluirá iniciativas de transformación energética y medioambiental.

Ciudad de plazas y para los peatones. Recuperación de espacios para las personas acondicionando el desarrollo de diversas calles de València para establecer áreas de prioridad peatonal (plazas, calles, aceras y cruces).

Renaturalización. Proyecto en la infraestructura verde en todos los barrios. Despliegue de los servicios ecosistémicos (biodiversidad y conectividad, regulación térmica, bienestar y salud...) que ofrece una infraestructura verde diseñada con los criterios y principios propios de las soluciones basadas en la naturaleza para hacer frente a los retos del cambio climático.

Movilidad sostenible. Electrificación del transporte público, creación de zonas de bajas emisiones, recuperación de espacio para las personas y con la apuesta por la bicicleta.

Turismo nulo en emisiones. Monitorear y certificar las emisiones producidas por el turismo urbano en todo el ciclo de la actividad y conseguir una huella de carbono neutra en 2025.

¿Qué supone?

Beneficios. Si València se adhiere a esta red, podrá recibir asistencia y asesoramiento técnico, normativo y financiero a medida por parte de la Plataforma de la Misión de la UE. También podrá cocrear, firmar e implementar un Contrato Climático de Ciudad que recoge los compromisos de la UE, de los gobiernos nacionales y regionales con la misión de València. Podrá, además, obtener la etiqueta de ‘Ciudad Misión’ y hacer de València una ciudad más atractiva a las inversiones privadas, las oportunidades de financiación europeas y la ubicación de nuevas empresas y trabajadores cualificados. Podrá convertirse en un polo europeo de innovación y experimentación en materia de transición climática, así como lanzar un portfolio de proyectos de referencia.

¿Cómo conseguirlo?

Descarbonización. Los impulsores persiguen que este sea un proyecto de ciudad, con compromisos y acciones claras, como un primer paso para un gran pacto por la descarbonización. Apuesta por la colaboración entre las distintas administraciones públicas.

Participantes

Colaboración pública y privada. El Ayuntamiento firmará declaraciones institucionales con el Gobierno y la Generalitat para el impulso y colaboración de la Misión Climática. El 10 de enero lo hizo con la Universitat Politècnica para su campus en un Living Lab Climático y campo de pruebas para experimentar soluciones a replicar en la ciudad. También se prevé la adhesión de más de 50 entidades, empresas, y organizaciones de la sociedad civil.

Ribó: "Es el gran reto de la década"

Para el alcalde de València, Joan Ribó, esta candidatura "es, sin duda el gran reto de la ciudad para la próxima década y determina un modelo de ciudad no solo orientado a la sostenibilidad, sino también a la salud, la equidad y la prosperidad de las personas". Según explica, la iniciativa persigue "garantizar un aire más limpio y espacios urbanos más amables con las personas, al tiempo que aprovechamos todas las oportunidades económicas y de generación de empleo en el ámbito de la sostenibilidad y la digitalización".