Mayka sorprende a su novio Alejandro con un tatuaje en su honor: "Nunca me había hecho uno por amor"

La pareja formada por Mayka, conocida por su participación en La isla de las tentaciones, y Alejandro se puso a prueba en el programa La última tentación. De ahí salieron más reforzados que nunca y ahora ella ha decidido hacerse un tatuaje que le recuerde a su amor.

"Espero no arrepentirme", comenzaba diciendo la expareja de Pablo, que reconocía que, aunque ya no le gusten o le traigan malos recuerdos, es reacia a borrárselos: "Me da miedo quitármelos y borrarme parte del pasado".

Por eso se lo ha querido pensar muy bien antes de dar este paso y ha decidido dejar grabada en su cuerpo una palabra que es muy importante para ambos "Equipo". Y es que, según a contado, su pareja le regaló un colgante con ese lema grabado para que le acompañara durante el reality pero ella lo perdió: "Se lo debía".

El tatuaje de Mayka: "Equipo". MEDIASET

"Nunca me había hecho un tatuaje por amor", ha reconocido, aunque considera que es un gesto bonito y que, al ser una palabra genérica, en caso de que rompieran podría atribuirle otro significado. Eso sí, tiene claro lo que nunca se haría: "Ponerte el nombre de tu pareja me parece ridículo".

Lo que no sabía aún era cómo reaccionaría su novio a su gesto de amor, así que decidió grabar su reacción para compartirla con sus seguidores. "¡Estás loca! Me encanta, habérmelo dicho y me habría hecho uno contigo", eran las palabras de sorpresa de Alejandro, que no dejaba de sonreír y mirar el resultado.

"Me lo he hecho terminado en un medio corazón para que tú pueda hacerte el otro medio", le animaba Mayka. Él, por su parte, confesaba haberse hecho alguno en referencia a una ex, pero que se estaba borrando. "Yo os recomiendo que no os hagáis tatuajes con vuestras novias o no muy grandes", concluía.